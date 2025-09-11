Nicușor Dan a susținut că există numeroase structuri care nu își îndeplinesc corespunzător atribuțiile, ceea ce contribuie la percepția unui stat cu zone de eșec. Printre problemele menționate s-au aflat corupția, birocrația, lipsa unei relații adecvate între administrație și cetățean, dar și absența unor strategii fundamentale.

În cadrul discuției, șeful statului a susținut că atacul hibrid al Rusiei a evoluat gradual, fiind vizibile atât în domeniul cibernetic, prin atacuri asupra infrastructurilor, cât și prin instrumente de propagandă care au influențat treptat diverse zone ale societății. În ceea ce privește răspunsul statului român la aceste acțiuni, acesta a precizat că abia au început să fie făcute demersuri consistente în zona de combatere a dezinformării.

„Sunt o grămadă de instituții care nu funcționează, da, deci putem să dăm o notă de la 1 la 10 pe eșec. Sunt zone în stat care funcționează și zone din stat care nu funcționează și oamenii le văd, evident că e un stat în care există corupție, e un stat în care există birocrație, e un stat în care nu există suficientă grijă pentru interacțiunea cu cetățeanul, astea sunt părți de eșec importante și un stat care nu are strategiile fundamentale”, a spus el la B1 TV.

Nicușor Dan a susținut și că acțiunile Federației Ruse nu vizează doar România, ci și alte state europene, cu scopul de a influența alegerile astfel încât să fie instalate conduceri favorabile sau, în opinia lui, de a alimenta tensiuni sociale și de a diminua încrederea cetățenilor în democrație.

„La un moment dat o să facem un tablou general, nu foarte departe de momentul ăsta și în care o să dăm elemente. Ce s-a întâmplat, așa cu informațiile și contextul ăsta mai superficial al unei discuții, a fost creștere graduală, pe de o parte de atacuri cibernetice la infrastructuri, pe de altă parte de instrumente de propagandă care s-au dus încet-încet și au capturat sau au influențat zone din societate”, a mai spus șeful statului.

Șeful statului a insistat apoi asupra faptului că România rămâne o țară sigură, în care nivelul de securitate publică este ridicat, inclusiv în comparație cu alte state europene. Această situație este atribuită atât serviciilor de securitate, cât și structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aspecte care arată că există și zone unde statul funcționează eficient.

„Ce e cert, este că Federația Rusă și numai în România, peste tot în Europa încearcă să influențeze alegerile, astfel încât să aibă conduceri prietenoase și dacă nu poate încearcă să pună paie pe foc acolo unde crede că sunt niște tensiuni în societate pentru a destabiliza și a scădea încrederea în democrație. România e o țară foarte sigură. Pe stradă, seara, în imensa majoritate a locurilor din România, România e mult mai sigură decât alte țări chiar europene. Asta se datorează și serviciilor, și structurilor MAI. Se întâmplă și lucruri bune”, a completat el.

Într-un interviu anterior, acesta a comentat incidentul produs după pătrunderea a 19 drone rusești în spațiul aerian al Poloniei. El a precizat că, în cazul României, nu există motive de îngrijorare, întrucât în cadrul NATO sunt stabilite proceduri clare pentru astfel de situații. Potrivit acestuia, România este pregătită să aplice aceste proceduri, având la dispoziție echipamentele necesare, iar responsabilitățile privind intervenția și comanda sunt bine definite.

Totodată, acesta a vorbit și despre procentul obținut de AUR și despre sprijinul pe care România îl acordă Republicii Moldova. Șeful statului a spus că în Republica Moldova există o tensiune politică ce nu avantajează Federația Rusă.

El susține că blocul comuniștilor și-a lansat campania electorală de peste Prut într-un cadru religios, acuzându-i pe contracandidați că ar fi împotriva tradițiilor.

„Există o tensiune care nu poate să bucure Rusia. În alegerile din Moldova există un bloc al comuniștilor, care și-au lansat campania la mănăstire. Îi acuză pe ceilalți că sunt împotriva tradițiilor. Există acea linie de demarcație pe care Rusia o vrea în România. Cred ca bariera trebuie pusă între pro-Occident și pro-Rusia”, a susținut el.

Referindu-se la procentul obținut de AUR, Nicușor Dan a susținut că acesta arată, în opinia lui, o stare de exasperare a unei părți semnificative a populației decât o susținere reală pentru liderii partidului. Șeful statului spune că responsabilitatea revine coaliției aflate la guvernare și celorlalte formațiuni politice, care trebuie să demonstreze că acționează în interesul cetățenilor.

„Procentul AUR arată că acei 40% dintre români sunt exasperați, nu o mare iubire pentru acei politicieni. Este sarcina mea și a celolalte partide să arătăm că lucrăm pentru români. Cred că această coaliție formula cea mai potrivită. Eu i-aș întreba pe oamenii aceștia, care critică ajutorul pentru Moldova și faptulș că eu merg des acolo, dacă ar fi bine ca România să fie vecină cu Belarus”, a spus Nicușor Dan.

În ceea ce privește relația cu Republica Moldova, el a respins criticile legate de frecvența vizitelor sale la Chișinău și de ajutorul oferit de România.