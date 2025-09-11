Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat joi, la B1 TV, că redresarea economiei va necesita aproximativ un an şi jumătate, iar „cel târziu la începutul anului 2027” va începe o perioadă de creştere. Şeful statului a admis că reformele economice actuale au generat dificultăţi pentru populaţie, dar a subliniat că România a evitat un scenariu mult mai grav.

„Trebuie să spunem că alternativa poate să fie mult mai rea, alternativa care se profila şi faţă de care, în momentul ăsta, eu consider că ne-am îndepărtat, nu mai există risc de a ‘downgrada’, de a ieşi fondurile, de a veni FMI-ul şi de a bloca cu totul economia. Asta era mult-mult mai rău pentru fiecare dintre români”, a spus preşedintele, potrivit Agerpres.

El a estimat că efectele pozitive ale reformelor se vor simţi abia peste mai bine de un an: „Cel târziu la începutul anului 2027, va începe o creştere pe care România o va avea”.

Nicuşor Dan a respins ideea organizării de alegeri anticipate, pe care le consideră un factor suplimentar de instabilitate.

„Nu se pune problema de anticipate, cel puţin în accepţiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu şi-o permite în momentul ăsta. Noi suntem într-o situaţie economică care era destul de dificilă. Suntem interconectaţi cu piaţa financiară, mai precis sunt multe instituţii care ne-au împrumutat, şi o condiţie pentru ca această relaţie de care România are nevoie absolută în momentul ăsta să continue este ca România să fie stabilă şi va fi stabilă. Deci nu se pune problema de alegeri anticipate”, a afirmat şeful statului la B1 TV.

Preşedintele României a abordat şi tema atacurilor hibride ale Federaţiei Ruse, precizând că aceste acţiuni vizează destabilizarea societăţilor europene şi influenţarea proceselor democratice.

„Ce e cert, este că Federația Rusă și numai în România, peste tot în Europa încearcă să influențeze alegerile, astfel încât să aibă conduceri prietenoase și dacă nu poate încearcă să pună paie pe foc acolo unde crede că sunt niște tensiuni în societate pentru a destabiliza și a scădea încrederea în democrație”, a declarat Nicuşor Dan.

Şeful statului a adăugat că, în ciuda acestor provocări, România rămâne una dintre cele mai sigure ţări din regiune.