Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a atras atenţia că pensiile magistraţilor reprezintă o povară majoră pentru buget, fiind mai mari decât salariile miniştrilor, deşi aceştia din urmă ar avea responsabilităţi mai mari.

El a menţionat că, potrivit datelor vehiculate în presă, vârsta de pensionare a magistraţilor în majoritatea statelor Uniunii Europene este cuprinsă între 65 şi 70 de ani, în timp ce în România aceasta se situează la doar 47 de ani.

Ciucu a apreciat că situaţia este „jenantă” şi că lucrurile au scăpat de sub control, subliniind că, în opinia sa, această realitate ar fi putut fi rezultatul unei colaborări între anumiţi politicieni şi magistraţi.

El a reamintit că, înainte de aderarea României la UE, justiţia avea un nivel foarte scăzut de încredere, dar că ulterior magistraţii şi-au recâştigat statutul, lucru pe care acum l-ar putea pierde prin comportamentul actual.

„Aţi văzut graficul acela care merge prin presă, cu vârsta de pensionare din toată Uniunea Europeană, iar România e cu roşu, la 47 de ani? Profesorii de ce nu s-ar pensiona la 47 de ani? Medicii de ce nu s-ar pensiona la 47 de ani? Eu? Ziariştii? Oricine? Este jenant. (…) Lucrurile au scăpat de sub control. Cred că de multe ori a fost, poate, şi o colaborare între anumiţi politicieni şi anumiţi magistraţi, ca să se ajungă aici, ceea ce nu este deloc în regulă, pentru că îmi aduc aminte nivelul foarte scăzut de încredere pe care îl avea justiţia în urmă cu 15-20 de ani, înainte să intrăm în UE. După ce am intrat în lumea civilizată, magistraţii au început să îşi recapete statutul în societate şi încrederea. Şi acum, prin comportamentul pe care îl afişează”, a spus Ciucu la B1 TV.

Potrivit afirmaţiilor sale, pensia medie a unui magistrat este de aproximativ 5.000 de euro, în timp ce salariul său ca primar este de circa 2.500 de euro. Ciucu a precizat că nu solicită venituri mai mari, dar a subliniat discrepanţa între responsabilitatea unui ministru, care gestionează un sistem întreg, şi veniturile magistraţilor.

El a sugerat că pensia acestora ar trebui să scadă la 3.500 de euro, mai mult cu aproximativ 1.000 de euro decât salariul unui primar sau al unui ministru.

„Nu vreau mai mulţi bani, nu despre asta e vorba. Salariul unui ministru este mai mic decât al unui primar. Dar care este responsabilitatea unui ministru, care gestionează un sistem întreg într-o ţară, şi a unui magistrat? De la 5.000 de euro, pachetul, zicem să mergem la 3.500. Mai mult cu o mie de euro faţă de cât are salariul un primar sau un ministru. În toată lumea civilizată rata de înlocuire a salariului cu pensia nu este de 80-90%. Este de 60%. Oricum, li s-a dat un bonus, ca să fie la 70%. (…) Nimeni nu trebuie să fie special în această ţară, cu toţii să avem aceleaşi drepturi. Atârnă foarte mult de buget aceste venituri uriaşe”, a spus el.

Totodată, a punctat că în statele civilizate rata de înlocuire a salariului prin pensie nu depăşeşte 60%, iar în cazul magistraţilor români aceasta ajunge la 80-90%, ceea ce afectează serios bugetul.

În ceea ce priveşte pachetele de măsuri fiscal-bugetare, Ciucu a explicat că pachetul 2 include reduceri la nivelul consiliilor de administraţie, iar pachetul 3 ar urma să aducă ordine în administraţia publică centrală.

El a subliniat că, indiferent cine ar conduce Guvernul în prezent, problema principală ar rămâne lipsa banilor. Ciucu a precizat că statul funcţionează lunar prin împrumuturi şi că obiectivul este reducerea cheltuielilor şi a dobânzilor pentru a evita intrarea în incapacitate de plată.

„Acum, Bolojan e ‘omul negru’. El e de vină… dar nu are de unde. Pleacă Bolojan. Poate să vină şi mama lui Ştefan cel Mare. Nu sunt bani, în acest moment. Noi trebuie să echilibrăm bugetul, să nu intrăm în default. Să ne împrumutăm la nişte dobânzi acceptabile, pentru că noi finanţăm funcţionarea statului în fiecare lună prin aceste împrumuturi. Să scadă dobânzile, să cheltuim mai puţin, până trecem la liman. Şi avem nevoie de un an, doi. Dar, depinde… Dacă o mai lălăim mult şi mai stăm cu acest pachet, poate să dureze şi mai mult. Hai odată, mai repede, să terminăm cu toate aceste puseuri de personalitate ale partidelor politice, să luăm decizia rapid să mergem mai departe. După care, după ce luăm aceste măsuri structurale, putem să mai croşetăm pe ici, pe colo”, a spus Ciucu.

Prim-vicepreşedintele PNL a declarat că este nevoie de decizii rapide, fără „puseuri de personalitate” din partea partidelor politice, pentru ca măsurile structurale să fie aplicate, urmând ca ulterior să fie operate ajustări punctuale.

El a relatat şi că marţi seara, în timpul şedinţei coaliţiei, a avut loc o întâlnire între preşedintele Nicuşor Dan, Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu, însă a arătat că nu are informaţii despre conţinutul discuţiei, deoarece niciunul dintre participanţi nu a făcut vreo informare.

Ciucu a sugerat că informaţiile apărute ulterior în spaţiul public au provenit fie din anturajul preşedintelui, fie din partea lui Grindeanu, subliniind că Ilie Bolojan nu obişnuieşte să transmită „pe surse”.