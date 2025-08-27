Primăria Sectorului 6 a implementat un sistem modern de supraveghere la cele 12 puncte de colectare selectivă, unde cetățenii pot depune gratuit deșeurile reciclabile. Fiecare punct este monitorizat non-stop prin camere video, iar majoritatea sunt dotate și cu difuzoare care permit Poliției Locale să transmită avertismente în timp real către persoanele care nu respectă regulile de reciclare.

Autoritățile locale au explicat că sistemul acționează imediat atunci când cineva introduce deșeuri în containerele greșite sau abandonează obiecte voluminoase în jurul punctelor de colectare.

Pentru a demonstra eficiența tehnologiei, Primăria Sectorului 6 a realizat o simulare în cartierul Drumul Taberei, unde o persoană a lăsat intenționat un morman de deșeuri în fața unui punct de colectare. Sistemul a reacționat instant: vocea unui polițist din Dispeceratul de Monitorizare Video a transmis prin difuzor:

”Suntem de la Poliția Locală. Vă rugăm să introduceți deșeurile în containerul dedicat!”

Pe lângă avertismente, nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni. Primăria a anunțat că persoanele care nu se conformează riscă amenzi între 2.000 și 5.000 de lei, iar echipele de teren primesc în timp real locația și semnalmentele celor în culpă.

„dacă nu te conformezi, riști o amendă cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei. Pentru că polițistul din Dispecerat transmite în timp real către echipa din teren locația și semnalmentele tale”.

Cele 12 puncte de colectare permit reciclarea unei game variate de materiale:

hârtie

carton

plastic

metal

sticlă

textile

echipamente electrice și electronice mici

precum și deșeuri periculoase, precum baterii, acumulatori, cartușe de imprimantă sau produse de curățenie

Primăria Sectorului 6 a încheiat comunicatul cu un apel la responsabilitatea civică:

„Pune fiecare reciclabil în containerul dedicat! Nu lăsa cutia / sacul cu gunoaie în afara containerelor! Asta înseamnă abandon de deșeuri pe domeniul public. Haideți să fim responsabili, să avem grijă de spațiul comun, de mediu, de sănătate!”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat miercuri că, după numeroase solicitări, Primăria Capitalei a aprobat inițiativa de regenerare urbană a Căii Crângaşi. Proiectul vizează transformarea zonei, împreună cu Parcul Crângaşi, deja reabilitat, și Parcul Lacul Morii, aflat în execuție, într-unul dintre cele mai bine organizate, curate și atractive spații din București.

”O veste extraordinară! Sunt extrem de fericit că, în sfrâşit, după multe insistenţe, Primaria Capitalei ne va da voie, să regenerăm urban Calea Crângaşi! Calea Crângaşi, alături de Parcul Crângaşi (deja reabilitat) şi de Parcul Lacul Morii (în execuţie) va fi una dintre cele mai bine organizate, curate şi cele mai frumoase zone din Bucureşti”, anunţă primarul Sectorului 6, pe Facebook.

Ciprian Ciucu a mulțumit Primarului General Interimar, Bujduveanu, și majorității din Consiliul General, formată din USR, PSD și PNL, pentru sprijinul acordat.

Primarul a precizat că proiectul respectă planul de mobilitate al orașului, incluzând piste de biciclete și alte facilități moderne. Tot ce mai rămâne este ca majoritatea din Consiliul General să voteze proiectul.

Odată implementată, regenerarea Căii Crângaşi și a zonelor adiacente va contribui semnificativ la modernizarea Capitalei și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din sectorul 6.