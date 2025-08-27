Noile semnale privind perspectivele de aprovizionare cu gaze naturale pe termen scurt și progresele privind încheierea războiului din Ucraina au oprit scumpirea gazelor naturale în Europa. Marți, 26 august 2025, TTF a scăzut, fiind aproape de 33 de euro pe megawatt-oră. Contractele Futures pentru lunile următoare se situează între 33-34 de euro pe megawatt-oră.

Discuțiile dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologii săi europeni au generat inițial optimism că un acord de pace între Rusia și Ucraina ar putea fi aproape gata, împingând contractele de gaze naturale la cel mai scăzut nivel din acest an. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat recent că „toate evoluțiile” pentru a crea garanții de securitate pentru viitorul postbelic al Ucrainei vor fi „gata în zilele următoare”. SUA au amenințat deja Rusia cu „sancțiuni masive” dacă nu se ajunge la un acord de pace în aproximativ două săptămâni.

Pentru Europa, accentul se pune acum pe pregătirea pentru sezonul rece, care începe peste câteva săptămâni. Pe termen scurt, Norvegia desfășoară lucrări de întreținere la mai multe instalații care ar putea restricționa fluxurile. Cu toate acestea, constrângerile de aprovizionare la gigantul zăcământ Troll vor fi mai mici decât se aștepta inițial în prima jumătate a acestei săptămâni.

Aprovizionările globale suplimentare ar putea contribui la reducerea concurenței pentru mărfuri cu alți cumpărători, inclusiv cu țările asiatice.

Instalațiile de stocare a gazelor naturale din Uniunea Europeană sunt umplute în proporție de peste 75%. Conform noilor cerințe impuse de Comisia Europeană, țările membre trebuie să se asigure că instalațiile de stocare sunt umplute în proporție de 90% cu gaze naturale între 1 octombrie și 1 noiembrie a fiecărui an. Este permisă o flexibilitate de 10% în cazul unor condiții dificile pentru încărcarea deșeurilor uzate.

Analiștii economici estimează că injecțiile nete de gaze naturale în următoarea perioadă de umplere a UGS trebuie să fie de cel puțin 61 de miliarde de metri cubi pentru a îndeplini standardul de umplere, adică cu circa 50% mai mare decât injecțiile nete din urmă cu un an și reprezintă una dintre cele mai mari rate din istorie.