Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că exploatarea zăcământului Neptun Deep va permite dezvoltarea de noi centrale electrice pe gaz și va stimula industria petrochimică, reducând costurile de transport și creând un impact pozitiv asupra prețului energiei în România.

Până în 2032, autoritățile își propun să instaleze capacități de producție și stocare de 12.000 de megawați la nivel național, suficient pentru a acoperi consumul actual și pentru a sprijini dezvoltarea economică a țării.

„România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa. Poate să-şi satisfacă nevoile proprii şi poate să mai şi exporte. Chiar şi fără Neptun Deep în momentul de faţă, dar Neptun Deep e în linie dreaptă, avem date care confirmă faptul că acolo este un zăcământ foarte bun şi, din 2027, o să avem mai multe gaze produse din Marea Neagră pentru România, lucru care ne dă capacitatea de a face şi alte noi centrale de producţie a energiei electrice pe gaz şi, în acelaşi timp, de a dezvolta industria petrochimică, industria care e mare consumatoare de energie. Şi este evident că e mult mai simplu să foloseşti gazul românesc în România fără a avea tarife de transport în orice altă ţară şi va reprezenta un plus pentru tot ce înseamnă industria din ţara noastră începând cu 2027”, a declarat, sâmbătă, Bogdan Ivan, în emisunea Insider Politic de la Prima TV.

În privința aprovizionării pentru iarnă, România este pregătită, având depozitele de gaze umplute în proporție de 95,5%, peste media Uniunii Europene de 82-83%.

„E o ţintă foarte clară, realistă (…) până în 2032, vreau să instalăm capacităţi de producţie plus capacităţi de stocare de 12.000 de megawaţi în total la nivel naţional. Asta ar însemna că ne acoperim şi consumul actual, dar înseamnă faptul că putem să aducem o dezvoltare a industriei, a zonei economice cu un preţ bun la energie, care va duce automat şi la o dezvoltarea economică a ţării noastre”, a mai spus ministrul.

Se estimează că până la 1 noiembrie capacitatea stocată va ajunge la 100%, iar rezervele tehnice și zonele de tranzit vor adăuga încă 2-3% suplimentar. Capacitatea totală de stocare a țării este de aproximativ 3 miliarde de metri cubi de gaz, folosită la maxim pentru a asigura continuitatea livrărilor.

„În momentul de faţă suntem pregătiţi pentru iarnă, am organizat deja trei întâlniri cu Comandamentul pentru iarnă. România are depozitele umplute în materie de gaz în proporţie de 95,5%. Suntem mult peste media Uniunii Europene, care are undeva la 82-83% umplute depozite. (…) Suntem pregătiţi să trecem această iarnă cu depozitele pline, care, până la 1 noiembrie, o să ajungă la 100% capacităţi stocate, plus că avem şi rezerve tehnice şi zone de tranzit, care mai înseamnă încă aproximativ 2-3% în plus peste capacitatea noastră”, a declarat Bogdan Ivan.

În legătură cu tranzacțiile externe, ministrul a explicat că prețul energiei pe piață se stabilește în funcție de cerere și ofertă, fără intervenții prestabilite, inclusiv în cazul vânzărilor către Republica Moldova. România urmărește să reducă dependența energetică de Rusia, care a folosit gazul ca instrument de presiune asupra Uniunii Europene și a partenerilor săi, iar gestionarea pieței externe de energie este parte din strategia națională de securitate energetică și de menținere a prețurilor accesibile pentru consumatorii interni.