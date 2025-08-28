Bogdan Ivan spune că nivelul atins este peste media europeană, care se situează la 76,2%. România are astfel premise solide pentru a îndeplini obiectivul de 90% grad de umplere până în luna noiembrie.

Autoritățile au subliniat că prin acțiuni preventive și coordonate s-au redus riscurile, ceea ce contribuie la stabilitatea pieței energetice. România demonstrează astfel că utilizează resursele în mod eficient și că poate asigura siguranța energetică a cetățenilor în sezonul rece.

„Omul gospodar își face vara sanie și iarna car. Am lucrat în ultimele săptămâni pentru ca depozitele de gaze să fie pregătite pentru iarnă. La 25 august, depozitele de gaze din România au atins un grad de umplere de 81,07%, adică 27,45 TWh sau aproximativ 2,6 miliarde metri cubi de gaze. Am depășit media europeană de 76,2% în domeniu, iar acest rezultat ne oferă premise solide pentru a atinge obiectivul de 90% grad de umplere până în luna noiembrie. Prin acțiuni preventive și coordonate, am redus riscurile și contribuim la stabilitatea pieței. România demonstrează că își folosește resursele eficient și că poate oferi cetățenilor siguranță energetică în sezonul rece”, a scris ministrul Energiei pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Amintim că prețul gazelor în Europa a scăzut pe fondul speranțelor de pace în Ucraina. Noile semnale privind perspectivele de aprovizionare cu gaze naturale pe termen scurt și progresele privind încheierea războiului din Ucraina au oprit scumpirea gazelor naturale în Europa.

Marți, 26 august, TTF a scăzut, fiind aproape de 33 de euro pe megawatt-oră. De asemenea, contractele Futures pentru lunile următoare se situează între 33-34 de euro pe megawatt-oră.

Discuțiile dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologii săi europeni au generat inițial optimism că un acord de pace între Rusia și Ucraina ar putea fi aproape gata, împingând contractele de gaze naturale la cel mai scăzut nivel din acest an.

La rândul lui, Volodimir Zelenski a declarat recent că „toate evoluțiile” pentru a crea garanții de securitate pentru viitorul postbelic al Ucrainei vor fi „gata în zilele următoare”.

SUA au amenințat deja Rusia cu „sancțiuni masive”, în cazul în care nu se ajunge la un acord de pace în aproximativ două săptămâni.