Europa se confruntă din nou cu scumpiri pe piața imobiliară. Cele mai mari creșteri sunt în Portugalia, Bulgaria și Ungaria — peste 15%. România are o creștere mai mică, de aproape 5%, apropiată de media europeană. În schimb, în Austria, Cipru, Suedia și Franța, creșterile sunt mai mici, de până la 2,1%, iar în Finlanda, prețurile chiar au scăzut.

Experții spun că aceste procente reprezintă o medie pe țară și nu arată diferențele dintre orașe. În România, jumătate din populație locuiește la sate, iar piața imobiliară activă este mai ales în orașele mari, ca București, Cluj sau Brașov. Aici, prețurile pot crește rapid și sunt influențate de deciziile Guvernului de la București.

În ultimii ani, materialele de construcții s-au scumpit mult, iar aceste costuri se văd direct în prețul final al locuințelor. Și salariile muncitorilor din construcții au crescut, însă veniturile celor care cumpără locuințe au scăzut. În Europa, prețurile la locuințe cresc neîntrerupt de șase trimestre la rând.

Potrivit Eurostat, în al doilea trimestru din 2025, casele și apartamentele s-au scumpit, în medie, cu 5,4% față de aceeași perioadă din 2024. Nici chiriile nu au rămas pe loc — au crescut cu 3,2% în același timp.

Din 2010 până în 2025, prețurile locuințelor în Europa au urcat cu peste 60%, iar chiriile cu aproape 29%. Cu alte cuvinte, în ultimii 15 ani, cumpărarea unei locuințe a devenit mult mai scumpă aproape peste tot în Europa.

Creșterile nu au fost la fel peste tot. Ungaria a avut cea mai mare scumpire a locuințelor, de 277%, urmată de Estonia (+250%), Lituania (+202%), Letonia (+162%) și Cehia (+155%). În România, prețurile au crescut mult mai lent — doar cu 36% față de 2010. În schimb, Italia este o excepție: acolo, locuințele sunt acum cu 1% mai ieftine decât în 2010.

Și chiriile au crescut, dar mai puțin decât prețurile de cumpărare. Cele mai mari creșteri au fost în Estonia (+218%), Lituania (+192%), Ungaria (+125%) și Irlanda (+117%). Singura țară unde chiriile au scăzut este Grecia, cu 9% mai puțin decât acum 15 ani.

În 21 dintre cele 26 de țări europene, inclusiv România, prețurile locuințelor au crescut mai repede decât chiriile.