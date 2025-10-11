HSBC recomandă în special achiziția de titluri de stat cu scadența la 5 ani, anticipând o posibilă scădere a randamentelor pe fondul reducerii riscurilor politice și fiscale.

”Cu situația politică ce pare mai calmă acum, credem că este timpul pentru o poziție mai pozitivă în piață”, arată analiștii băncii britanice.

HSBC recomandă clienților să achiziționeze titluri de stat în lei cu scadența în 2030, anticipând o scădere a randamentului de la 7,36% la 6,75%. În prezent, titlurile pe 5 ani oferă randamente mai mari decât cele pe 10 ani. România continuă să ofere cele mai mari dobânzi din regiune, atât pentru datoria în monedă națională, cât și pentru cea în valută.

Analiștii HSBC consideră că, dacă actuala coaliție de guvernare își va menține poziția, va atrage fonduri europene în următorul an și va continua să aprobe pachete fiscale mai mici, acest context va fi suficient pentru reducerea randamentelor titlurilor de stat în lei.

„Perspectiva fiscală s-a îmbunătățit față de perioada de dinaintea alegerilor prezidențiale din luna mai, totuși randamentele la titlurile de stat în lei sunt în continuare mai ridicate, ceea ce reflectă un nivel ridicat al primei de risc”, arată HSBC.

Aceasta este cea de-a 19-a ediție a campaniei „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, realizată împreună cu Rock FM și „Morning Glory cu Răzvan Exarhu”, prin care donatorii de sânge primesc cele mai bune dobânzi la titlurile de stat.

Beneficii pentru donatorii de sânge

Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată celor care au donat sânge începând cu 1 mai 2025, oferă o dobândă de 8,20%. Pragul minim de subscriere este redus la 500 lei, iar plafonul maxim este de 100.000 lei.

În lei:

7,20% – scadență 2 ani

7,60% – scadență 4 ani

7,90% – scadență 6 ani

În euro:

4,15% – scadență 3 ani

5,25% – scadență 5 ani

6,50% – scadență 10 ani

Valoarea nominală a titlurilor este de 100 lei (emisiunea în lei) și 100 euro (emisiunea în euro), cu un prag minim de subscriere de 5.000 lei și 1.000 euro.

Investitorii pot retrage banii oricând, iar veniturile obținute, din dobânzi sau câștiguri de capital, sunt complet neimpozabile. Deținătorii titlurilor ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate în cadrul acestei noi emisiuni. Este posibil și transferul titlurilor înainte de scadență, cu dobânda aferentă perioadei de deținere.

Informații detaliate despre termenii și condițiile emisiunii sunt disponibile pe site-urile instituțiilor partenere: BT Capital Partners, BCR, BRD, UniCredit, TradeVille, BVB – Programul FIDELIS.