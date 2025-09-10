Titlurile de stat sunt instrumente financiare emise de guvern pentru a acoperi nevoi de finanțare, fie pentru deficitul bugetar, fie pentru proiecte de infrastructură ori consolidarea rezervelor valutare. Prin achiziția acestor titluri, persoanele fizice sau companiile împrumută statul, urmând să primească dobânda aferentă și suma investită la scadență.

Aceste instrumente pot fi emise pe perioade diferite, de la câteva luni până la mai mulți ani. În prezent, forma lor este exclusiv dematerializată, iar evidența proprietarilor se face prin intermediul unui cont de titluri, fiecare emisiune fiind înregistrată cu un cod unic ISIN. Acest mecanism asigură transparență și siguranță pentru cei care participă la program.

Programul Tezaur se adresează exclusiv persoanelor fizice rezidente în România, care au împlinit 18 ani. Titlurile au o valoare nominală de 1 leu și pot fi cumpărate fără o sumă minimă impusă, ceea ce face accesibilă participarea pentru orice categorie de investitor. Fondurile strânse se întorc în bugetul public, sprijinind cheltuieli și investiții la nivel național.

Spre deosebire de alte tipuri de obligațiuni, titlurile Tezaur beneficiază de o particularitate apreciată: veniturile obținute nu sunt impozitate. Acest aspect le diferențiază clar de depozitele bancare, chiar și de cele cu dobânzi competitive.

Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție de titluri Tezaur, disponibilă până la începutul lunii septembrie 2025. Dobânzile oferite sunt de 6,90% pentru maturitatea de un an, 7,50% pentru trei ani și 7,85% pentru cinci ani. Aceste procente depășesc randamentele celor mai multe depozite bancare pe termen echivalent.

Un exemplu practic arată diferențele:

Pentru o sumă de 10.000 de lei investită pe un an, câștigul net este de 690 de lei, deci totalul la scadență ajunge la 10.690 de lei.

Dacă perioada este de trei ani, venitul obținut urcă la 2.250 de lei, adică suma finală devine 12.250 de lei.

În cazul în care investitorul alege varianta pe cinci ani, câștigul ajunge la 3.925 de lei, suma finală fiind 13.925 de lei.

Calculul este realizat pe baza dobânzii simple, fără capitalizare. Pentru randamente mai mari, dobânda anuală încasată poate fi reinvestită în noi emisiuni, crescând astfel câștigul total. Această strategie este frecvent utilizată de investitorii care urmăresc să mențină constant fluxul de economisire.

„Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans”, au precizat reprezentanții Ministerului de Finanțe.

Comparativ cu luna iulie 2025, actuala emisiune aduce o mică ajustare a dobânzilor. În vară, titlurile Tezaur erau oferite cu 7% pentru un an, 7,50% pentru trei ani și 7,90% pentru cinci ani.

În august, dobânda a scăzut ușor pentru scadențele de un an și cinci ani, în timp ce nivelul pentru trei ani a rămas neschimbat.

Privind evoluția din ultimele luni, dobânzile din mai 2025 erau de 6,75% pentru un an, 7,40% pentru trei ani și 7,80% pentru cinci ani. Astfel, actualele randamente sunt mai mari decât cele din primăvară, dar ușor sub cele din iunie, când s-au atins maximele anului: 7,20%, 7,55% și 7,90%.

Raportat la începutul anului, dobânzile s-au menținut la un nivel atractiv. În ianuarie erau de 7%, 7,50% și 7,80%, iar în februarie de 6,95%, 7,65% și 7,95%.

Comparând cu toamna anului trecut, diferențele sunt și mai vizibile. În septembrie și octombrie 2024 dobânzile erau de 5,85%, 6,60% și 7%, niveluri mult mai reduse față de cele actuale.

Astfel, deși există fluctuații de la o lună la alta, randamentele titlurilor Tezaur au rămas peste ofertele clasice de economisire și și-au consolidat poziția ca alternativă sigură pentru public.

Pe lângă Tezaur, statul emite și titluri Fidelis, destinate tot populației, dar cu reguli diferite. Fidelis poate fi cumpărat atât în lei, cât și în euro, iar titlurile se tranzacționează pe Bursa de Valori București. În plus, aceste obligațiuni sunt considerate mai apropiate de instrumentele investiționale decât de simple produse de economisire.

Anul acesta, maturitățile Fidelis au fost ajustate: titlurile pe 12 luni au fost eliminate și a fost introdusă o variantă pe doi ani. Investitorii au opțiunea de a vinde titlurile înainte de scadență pe bursă, ceea ce oferă flexibilitate, dar și expunere la fluctuațiile pieței.

Un plasament de 10.000 de lei în Fidelis, cu maturitate de doi ani și dobândă anuală de 7,20%, aduce un câștig total de 1.440 de lei.

Pentru donatorii de sânge, randamentul urcă la 8,20%, ceea ce înseamnă 1.640 de lei în doi ani. Astfel, Fidelis poate fi atractiv pentru cei interesați să îmbine economisirea cu accesul la mecanismele pieței de capital.

„Fenomenul acesta prin care îndatorarea statului reduce cantitatea de capital disponibil pentru alte investiții poartă numele de «evicțiune» și el poate, într-adevăr, să afecteze atât valoarea unor instrumente existente, cât și costurile de finanțare ale companiilor. Pe de altă parte, la noi în țară programul Fidelis a avut rolul să atragă atenția populației că se poate economisi modern și civilizat prin bursă”, a explicat Ovidiu Dumitrescu, expert în piața financiară pentru Panorama.

La rândul său, Dorina Sfabu a punctat: