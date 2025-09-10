Dacă ai nevoie să scoți bani de la bancomat, dar nu ai luat cardul cu tine, află că există bănci în România de la care poți retrage numerarul fără să ai nevoie de cardul fizic.

Pentru a retrage bani de la un bancomat ING fără a utiliza un card fizic, poți folosi serviciul „Retragere fără card” disponibil prin aplicația ING Home’Bank. Procesul nu este greu și poate fi urmat de oricine.

Prima dată trebuie să deschizi aplicația ING Home’Bank pe telefonul tău și autentifică-te. Accesează secțiunea „Plăți” și selectează opțiunea „Retragere fără card”. Alege contul curent în lei din care dorești să retragi banii și specifică suma dorită.

Confirmă operațiunea introducând codul de securitate solicitat (parolă, cod SMS, cod de autorizare). După autorizare, aplicația îți va genera un cod unic de retragere, alcătuit din 6 cifre, cu valabilitate de 15 minute.

Mergi la un bancomat ING și selectează opțiunea „Retragere fără card”. Introdu codul unic obținut anterior și ridică suma autorizată.

Clienții ING România trebuie să știe că limita de retragere zilnică este de 500 de lei, iar cea lunară de 10.000 de lei.

În plus, nu toate bancomatele ING acceptă astfel de tranzacții. De aceea, trebuie să intri pe site-ul oficial al băncii pentru a-l găsi pe cel mai aproape de tine.

Retragerile efectuate prin acest serviciu pot fi supuse unor comisioane, în funcție de tipul contului și de veniturile tale. Pentru a fi sigur, consultă Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice.

Clienții de la Banca Transilvania pot retrage și ei numerar fără card, procesul fiind la fel de ușor ca pentru clienții ING Bank.

Așadar, va trebuit să deschizi aplicația BT Pay, apoi va trebuit să mergi la secțiunea „Mai multe” și selectează opțiunea „Retrage numerar”.

Introdu suma pe care dorești să o retragi. Aceasta trebuie să fie mai mare de 10 lei și mai mică de 500 lei. Apasă pe „Generează și trimite codul”. Poți genera până la 3 coduri pe zi pentru fiecare card.

Înainte de a continua, asigură-te că ești informat despre eventualele comisioane aplicabile retragerii.

Tot ce trebuie să faci de aici este să mergi la un ATM Banca Transilvania unde vei alege opțiunea „Cash fără card”. Tastează codul unic pe care l-ai generat anterior în aplicație. După ce confirmi vei putea ridica numerarul dorit.

Pentru a retrage numerar de la un bancomat BRD fără a utiliza un card fizic, poți apela la serviciul de tranzacții contactless disponibil pe anumite ATM-uri BRD. Acest serviciu îți permite să efectuezi retrageri de numerar prin simpla apropiere a telefonului mobil sau a ceasului inteligent înrolat în portofele digitale precum Apple Pay sau Google Pay.

Asigură-te că te afli în apropierea unui ATM BRD care acceptă tranzacții contactless. Poți verifica locațiile acestora pe site-ul oficial BRD. Dacă nu ai făcut-o deja, înrolează-ți cardul BRD în aplicația de portofel digital de pe telefonul tău (Apple Pay sau Google Pay).

Apropie telefonul sau ceasul inteligent de cititorul ATM-ului pentru a te autentifica. Este posibil să fie necesar să introduci un cod PIN sau să confirmi identitatea prin autentificare biometrică (amprentă, recunoaștere facială).

Pe ecranul ATM-ului, alege opțiunea „Retragere numerar” și specifică suma dorită. După confirmare, ATM-ul va elibera suma solicitată.

Retragerile de numerar la ATM-urile BRD sunt, în general, gratuite, dar este recomandat să consulți tarifele actuale pentru a te asigura.

Pentru a retrage numerar de la un bancomat CEC Bank fără a utiliza un card fizic, poți folosi aplicația de Mobile Banking CEC app, care permite generarea unui cod QR pentru retragere.

Asigură-te că ai instalată cea mai recentă versiune a aplicației CEC app pe telefonul tău. Dacă nu ai aplicația, o poți descărca din App Store, Google Play sau AppGallery.

Deschide aplicația și autentifică-te folosind datele tale de acces. În meniul principal, selectează opțiunea „Retragere numerar fără card”.

Alege contul din care dorești să retragi bani și introdu suma dorită. Aplicația va genera un cod QR unic, valabil timp de 60 de minute, pe care îl vei utiliza pentru retragere. Confirmă operațiunea prin introducerea codului PIN al aplicației.

Utilizarea codului QR la bancomat

Mergi la un bancomat sau multifuncțional CEC Bank. Apasă butonul „OK/Enter” de pe tastatura fizică a ATM-ului/MFM-ului. Alege opțiunea „Retragere numerar cu cod QR”.

Alege limba dorită pentru interfața ATM-ului, apoi selectează modul de utilizare a codului QR (scanare sau introducere manuală).

Introdu și confirmă suma pentru care ai generat codul QR. Scanează codul QR generat anterior sau introdu codul numeric manual. Retrage banii din ATM și păstrează chitanța eliberată.

Asigură-te că te afli în apropierea unui ATM BCR care acceptă retrageri contactless. Poți verifica locațiile acestora pe site-ul oficial BCR.

Dacă nu ai făcut-o deja, înrolează-ți cardul BCR în aplicația de portofel digital de pe telefonul tău (Apple Pay sau Google Pay).

Apropie telefonul de cititorul ATM-ului pentru a te autentifica. Este posibil să fie necesar să introduci un cod PIN sau să confirmi identitatea prin autentificare biometrică (amprentă, recunoaștere facială).

Pe ecranul ATM-ului, alege opțiunea „Retragere numerar” și specifică suma dorită. După confirmare, ATM-ul va elibera suma solicitată.

Limita standard de retragere numerar este specifică fiecărui tip de produs și poate fi vizualizată în aplicația George. De exemplu, pentru cardurile Standard, limita este de 3.000 RON/zi.

La Raiffeisen Bank din România, retragerea de numerar fără card fizic este posibilă prin utilizarea aplicației mobile RaiPay, disponibilă pentru clienții care dețin carduri contactless de debit sau de credit. Această aplicație permite efectuarea de retrageri de numerar la ATM-urile compatibile, prin simpla apropiere a telefonului de cititorul ATM-ului. Pentru a utiliza această funcționalitate, este necesar ca telefonul să fie echipat cu tehnologia NFC și să fie instalată aplicația RaiPay, care poate fi descărcată din magazinul Google Play.

De asemenea, Raiffeisen Bank pune la dispoziție o rețea extinsă de ATM-uri și mașini multifuncționale (MFM) în întreaga țară, care permit retrageri de numerar în lei. Acestea sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar retragerile efectuate la ATM-urile proprii ale băncii sunt, în general, fără comision. Pentru clienții care nu dețin un pachet de cont curent, se aplică un comision standard de 1,5% din suma retrasă, cu un minim de 10 RON, începând cu data de 8 aprilie 2025.

Pentru a beneficia de retrageri fără card, este necesar să aveți un card Raiffeisen Bank înrolat în aplicația RaiPay și să vă asigurați că ATM-ul la care doriți să efectuați retragerea acceptă această metodă. Înainte de a utiliza această opțiune, verificați disponibilitatea ATM-urilor compatibile și asigurați-vă că îndepliniți cerințele tehnice necesare.

În aplicația Revolut, adaugă cardul tău fizic în Apple Pay sau Google Pay. Asigură-te că ATM-ul acceptă retrageri contactless. Această opțiune este disponibilă doar pe anumite bancomate.

Apropie telefonul de cititorul ATM-ului pentru a te autentifica. Este posibil să fie necesar să introduci un cod PIN sau să confirmi identitatea prin autentificare biometrică. Pe ecranul ATM-ului, alege opțiunea „Retragere numerar” și specifică suma dorită.

După confirmare, ATM-ul va elibera suma solicitată.

Limita pentru retragerile de numerar este de 3.000 £ (sau echivalentul în altă monedă) pe o perioadă de 24 de ore și nu poate fi majorată.

Poți efectua un anumit număr de retrageri lunare fără a plăti comisioane Revolut. Pentru a verifica câte retrageri gratuite îți mai rămân și data resetării, accesează secțiunea „Planul tău” din aplicație.

Dacă retragi bani care au fost convertiți înainte sau în timpul retragerii, se pot aplica comisioane de schimb valutar și comisioane de weekend.

Dacă depășești numărul de retrageri gratuite, se va percepe un comision de 2% din suma retrasă sau 5 lei (se aplică valoarea mai mare) pentru fiecare tranzacție în luna de facturare. Limitele lunare pentru retragerile gratuite diferă în funcție de plan:

Standard : 800 lei sau 5 retrageri (aplică prima dintre acestea)

Plus : 800 lei

Premium : 1.600 lei

Metal : 3.000 lei

Ultra: 7.500 lei

Bancomatul poate aplica propriile comisioane terțe, afișate înainte de finalizarea retragerii. Pentru a verifica dacă Revolut ți-a perceput un comision, accesează tranzacția din lista ta și consultă detaliile acesteia.