Informație pentru cei care scot bani de la bancomat. Bancomatele se blochează, repornesc sau au întârzieri uneori din cauza problemelor de conexiune. Există o mică probabilitate ca acel card blocat să iasă. Așteptați până la 15 minute, mai ales dacă ecranul devine brusc gol sau pâlpâie. Dacă aparatul repornește, este posibil să scoată cardul.

Luați telefonul sau o bucată de hârtie și notați totul – unde este bancomatul, ora, ce bancă îl deține și orice mesaje ciudate care apar pe ecran. Aceste informații ajută banca să urmărească ce s-a întâmplat. Erorile bancomatului sunt înregistrate și investigate, iar detalii precum locația și ora sunt cea mai bună dovadă, conform aol.com.

Observați ceva slăbit, voluminos sau nepotrivit? Acesta ar putea fi un semn de manipulare. Dispozitive precum „Bucla Libaneză” sunt concepute pentru a vă prinde cardul și a vă fura codul PIN. Dacă ceva pare în neregulă, alertați banca sau personalul magazinului din apropiere.

Sună simplu, dar apăsarea de câteva ori pe butonul „Anulare” ar putea activa aparatul, mai ales dacă s-a blocat în mijlocul tranzacției. Unele sisteme răspund la această comandă chiar și în timpul erorilor. Nu este o remediere garantată, dar durează două secunde și nu strică să încercați.

Dacă aparatul este atașat la o bancă și este în timpul programului de lucru, intrați și anunțați un membru al personalului. Acesta ar putea recupera cardul sau să verifice starea bancomatului. Veți avea nevoie de un act de identitate, dar acest lucru v-ar putea scuti de zile de așteptare pentru un card nou. Unele bancomate din sucursale sunt conectate direct la sistemele interne.

Chiar dacă nu ești sigur dacă ți-ai pierdut definitiv cardul, contactarea băncii declanșează procesul. Aceasta va bloca cardul pentru a împiedica utilizarea neautorizată și va începe procesul de trimitere a unuia nou.

Poate părea logic să contactați compania bancomatului afișată pe bancomat, dar majoritatea nu vă vor ajuta direct. Emitentul cardului, nu operatorul bancomatului, este singura parte care poate anula cardul sau poate emite un înlocuitor.

Multe aplicații bancare vă permit acum să blocați sau să blocați cardul instantaneu. Dacă nu sunteți sigur că va fi recuperat sau utilizat în mod abuziv, această opțiune vă oferă liniște sufletească fără, o anulare completă. Dacă cardul reapare, îl puteți debloca.

S-ar putea să aveți nevoie de bani în timp ce așteptați un alt card. Într-un astfel de caz, puteți vizita o sucursală cu un act de identitate cu fotografie valid, cum ar fi permisul de conducere sau pașaportul. Multe bănci vă pot ajuta să retrageți numerar la ghișeu.

Unele bănci, precum Barclays, NatWest și RBS, oferă servicii de retragere numerar fără card. Dacă sunteți înscris la servicii bancare online sau mobile, este posibil să puteți retrage o sumă fixă folosind un cod sau o funcție a aplicației. Sumele variază, iar eligibilitatea depinde de bancă.

Odată ce un bancomat vă reține cardul, de obicei nu îl mai returnează. Aparatele distrug adesea cardurile înghițite în câteva ore pentru a opri frauda. Băncile rareori încearcă să le recupereze, cu excepția cazului în care este vorba de propriul bancomat. De aceea, majoritatea băncilor nu ezită să anuleze cardul și să treacă mai departe.

Un card expirat poate declanșa reținerea de către bancomat, fără avertisment. Chiar dacă pare să funcționeze în unele locuri, utilizarea unui card expirat la un bancomat este mai probabil să provoace un semnal de alarmă.

Dacă banca nu rezolvă problema sau considerați că solicitarea a fost respinsă pe nedrept, puteți depune o plângere oficială.

Dacă aparatul s-a comportat ciudat sau suspectați o infracțiune, căutați în jur camere de securitate vizibile. Multe bancomate, în special cele din sucursalele băncilor sau din magazine, au sisteme de supraveghere. Deși nu puteți accesa singuri înregistrările, observarea prezenței camerelor poate fi utilă atunci când depuneți un raport de fraudă sau o contestație.