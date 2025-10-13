E obligatoriu pentru cei care ies la pensie! După ce împliniți 50 de ani, puteți adăuga încă 1.000 de dolari la conturile IRA în fiecare an, iar beneficiile de tip „401(k)” oferite de companie pot introduce sume considerabile de bani liberi în fondul de economii, scrie site-ul american MoneyDigest.

Asigurările sociale vor susține o mare parte din venitul de pensie de care depindeți. Pentru lucrătorul mediu de astăzi din Statele Unite, acestea înlocuiesc aproximativ 40% din venitul de dinainte de pensionare. Experții sugerează că majoritatea pensionarilor va trebui să dezvolte un plan pentru a înlocui aproximativ 75% din această cifră.

Înseamnă că prestațiile de asigurări sociale pot acoperi în cele din urmă aproximativ jumătate din nevoile unui venit la pensionare, dar acestea pot fi extinse pentru a oferi și mai multă siguranță.

Așteptarea pentru a începe să primiți prestațiile vă va oferi o rată de plată bonus care poate reduce suma pe care trebuie să o acoperiți personal, dar alegerea unui moment pentru a vă pensiona nu este foarte simplă.

Pentru americanii născuți în 1960 sau după aceea, vârsta de pensionare completă este stabilită la 67 de ani. Înseamnă că cele mai în vârstă persoane din acea cohortă au 60 de ani și la doar câțiva ani distanță de a solicita pensia.

Pe de altă parte, dacă așteptați până la depășirea pragului vârstei de pensionare completă, veți primi o creștere a sumei cecului. La 60 de ani veți primi 108% din suma integrală, în timp ce dacă așteptați până la 70 de ani, veți primi o creștere de 24% a cecurilor lunare.

Suma medie, în 2024, a fost de 1.907 dolari. Folosind această cifră ca punct de referință, dacă ați fi avut dreptul la ea, dar ați optat să începeți beneficiile la 70 de ani în loc de 67 de ani, veți primi plăți lunare de 2.365 USD, o creștere de aproape 500 USD.

Acești bani în plus pot face o diferență enormă la pensie. Economisirea lor pentru mai târziu, când costurile crescute ale asistenței medicale pot apărea oricând sau valorificarea lor pentru a vă bucura mai mult de stilul de viață de zi cu zi la pensionare, poate îmbunătăți echilibrul financiar al pensionării.

Prestațiile de asigurări sociale sunt calculate pe baza a 35 de ani de venituri din cazierul fiscal.

Creșterea sumei pe care o primești acasă din prestațiile de asigurări sociale oferă stabilizatori financiari secundari. Un cec mai mare înseamnă o sumă mai mică pe care trebuie să o retragi din conturile de economii. Acest lucru poate reduce viteza cu care vindeți active pentru a vă finanța pensia, păstrându-le valoarea pentru mult mai mult timp și susținând ca rezultat direct o pensionare de lungă durată.