Avertisment pentru cei care se gândesc să iasă la pensie mai devreme. Britanicii au fost avertizați cu privire la pensionarea anticipată, fiind sfătuiți să folosească un instrument crucial, înainte de a se decide.

Calculatorul de pensii gratuit permite celor interesați să determine (pe baza anumitor ipoteze) mărimea veniturilor din pensie, în raport cu o pensie medie, în funcție de cât de mult economisesc în acest moment.

Experții în finanțe de la Unbiased au declarat: „Deși nu poate face previziuni ferme, va oferi o idee bună, dacă trebuie să vă măriți contribuțiile la pensie sau dacă vă puteți pensiona într-adevăr mai devreme decât vă așteptați”, scrie birminghammail.co.uk.

Folosind acest instrument, oamenii pro avea o mai bună înțelegere a modului în care ar putea arăta pensionarea. Un consilier financiar îi poate ajuta să afle cât de mult vor avea nevoie pentru a se pensiona și dacă își pot permite să iasă la pensie mai devreme.

Deși vor trebui să plătească pentru serviciile lor, ar putea fi o investiție bună. Există o gamă largă de instrumente online care ajută la obținerea unor informații necesare cu privire la pensionare.

”Puteți utiliza o gamă largă de calculatoare de pensii sau instrumente de „prognoză” a pensiei care vă pot ajuta să aflați mai multe despre situația voastră. Înțelegerea veniturilor din pensie, pentru viitor, este crucială pentru o planificare eficientă a pensionării”, avertizează experții. ”Veți obține cele mai bune rezultate din instrumentele online dacă furnizați o estimare exactă a finanțelor bazată pe economiile actuale, contribuțiile și cele mai recente reglementări privind pensiile”, adaugă aceștia.

Noua pensie de stat completă este acum de 230,25 GBP pe săptămână. Obțineți pensia de stat – un venit de pensie de la guvern – în schimbul plății asigurării naționale pe tot parcursul vieții profesionale (sau prin calificarea pentru credite de asigurări naționale).

Dacă ați atins vârsta de pensie de stat după aprilie 2016, „noua” pensie de stat maximă este de 230,25 GBP pe săptămână, deși este posibil să primiți mai mult sau mai puțin, în funcție de circumstanțe.

Aceasta se încadrează în „noul” sistem de pensii de stat forfetare, care a început la 6 aprilie 2016. Dacă ați atins vârsta de pensie de stat înainte de aprilie 2016, conform vechiului sistem, pensia de stat „de bază” maximă este de 176,45 GBP pe săptămână.