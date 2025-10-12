Ce trebuie să știe românii care vor să călătorească alături de animalele de companie

Pentru a ușura acest proces, Kiwi.com, lider in domeniul travel-tech, explică ce trebuie să știe pasagerii și cum îi poate ajuta platforma Kiwi să-și planifice călătoria împreună cu animalele de companie.

Pentru stăpânii de animale din România, opțiunile diferă în funcție de compania aeriană. De exemplu, TAROM permite transportul câinilor și pisicilor în cabină, atâta timp cât greutatea totală (animal + cușcă) nu depășește 8 kg. Animalele mai mari pot fi transportate în cală, în cuști omologate IATA, cu condiția să aibă toate documentele veterinare în regulă. Companii mai noi, precum FlyLili sau DanAir, acceptă de asemenea animale în cabină, în condiții similare. În schimb, operatorii low-cost, cum sunt Wizz Air și Ryanair, fac excepții doar pentru câinii ghid sau de asistență.

Călătoria cu un animal de companie implică o pregătire suplimentară: pașaport pentru animale, microcip, dovada vaccinării (în special antirabic) și un certificat de sănătate sunt, de regulă, obligatorii. De asemenea, companiile aeriene limitează numărul de animale acceptate la bord, de obicei 2-3 per zbor, așa că rezervarea trebuie făcută din timp. Rasele cu bot scurt, cum ar fi buldogii sau mopsii, pot avea restricții la transportul în cală din cauza riscurilor pentru sănătate, ceea ce face ca zborul în cabină să fie adesea singura variantă sigură pentru ei. Așa cum regulile variază de la o companie la alta, și cerințele de intrare în țările de destinație pot fi foarte diferite. Este întotdeauna recomandat să se verifice din timp condițiile de călătorie la ambasadele sau consulatele statelor respective.

Chiar și cu toate aceste reguli, mulți români găsesc bucurie în a-și lua animalele de companie cu ei. Aici intervine Kiwi.com, care face totul mai simplu. Platforma ajută călătorii să afle rapid ce companii aeriene acceptă animale pe rutele dorite, să compare tarifele și să se pregătească corespunzător, cu ajutorul informațiilor disponibile pe pagina de asistență. Rezervarea din timp asigură nu doar un preț mai bun, ci și un loc garantat pentru animalul de companie la bord.

„Zborul cu animale de companie poate deveni stresant dacă nu știi regulile dinainte. La Kiwi.com ne dorim ca planificarea călătoriilor să fie mai ușoară pentru toți, inclusiv pentru cei care își doresc să călătorească alături de prietenii lor necuvântători”, explică Daniela Chovancová, Senior PR & External Communications Manager la Kiwi.com.

Călătoria cu animale nu este lipsită de provocări, însă cu o pregătire atentă și ajutorul potrivit, poate deveni o experiență frumoasă. Datorită noilor opțiuni de zbor și platformelor precum Kiwi.com, românii pot explora lumea fără să-și lase prietenii patrupezi acasă.

Despre Kiwi.com

Kiwi.com este una dintre cele mai importante companii tehnologice de călătorii, cu sediul în Republica Cehă. Algoritmul inovativ Kiwi.com permite utilizatorilor să găsească opțiuni de călătorii și prețuri pe care alte motoare de căutare nu le pot vedea. Kiwi.com înregistrează zilnic 2 miliarde de verificări ale costurilor, analizând 95% din informațiile globale de zboruri. Pe site-ul Kiwi.com sunt efectuate zilnic 100 de milioane de căutări.