Kiwi.com, lider în domeniul travel-tech, a publicat raportul pentru luna august privind zborurile afectate, oferind o privire detaliată asupra provocărilor cu care s-a confruntat industria aviatică pe parcursul verii. Raportul evidențiază o creștere ușoară a perturbărilor comparativ cu anul trecut, dar arată și eforturile companiei de a sprijini călătorii în fața unor situații imprevizibile.

Potrivit datelor, conflictul din Orientul Mijlociu rămâne principala cauză a întârzierilor și anulărilor, afectând aproape 77% dintre zborurile perturbate în august 2025, o valoare mai mult decât dublă față de aceeași perioadă din 2024. Acest lucru reflectă impactul geopolitic major asupra rutelor aeriene și asupra disponibilității zborurilor către și dinspre regiune.

Grevele și protestele din Europa au reprezentat un alt factor semnificativ. Comparativ cu anul trecut, perturbările generate de aceste acțiuni au crescut cu 229%, semnalând tensiuni tot mai mari în sectorul aviatic european. Rata totală a perturbărilor pentru luna august a fost de 4,18%, ceea ce indică un nivel ridicat, dar gestionabil, de instabilitate în trafic.

Perturbările din cauza condițiilor meteo au avut un impact mai redus, reprezentând puțin peste 2% din total. Fenomene extreme precum furtuna Floris în Marea Britanie și taifunul Podul în Taiwan au influențat zborurile, demonstrând cum factorii naturali continuă să fie imprevizibili, dar limitat ca amploare comparativ cu tensiunile geopolitice și grevele.

În schimb, problemele operaționale ale companiilor aeriene și închiderile aeroporturilor au scăzut față de anul precedent, semnalând o îmbunătățire a gestionării interne și a infrastructurii aeroportuare în diverse regiuni.

Tom Parry, Head of Business Resilience la Kiwi.com, a declarat: „Zborurile din luna august au fost puternic afectate de tensiunile geopolitice și de grevele răspândite. Impactul fiecărei greve este diferit, unele cauzează întârzieri locale, în timp ce altele perturbă întregi rețele. Prioritatea noastră rămâne sprijinirea clienților noștri în aceste situații imprevizibile și asigurarea unui parcurs cât mai lin.”

Pentru a răspunde acestor perturbări, Kiwi.com a continuat să ofere sprijin rapid prin programul Kiwi.com Guarantee, care a permis clienților afectați să primească peste jumătate de milion de euro și să-și rezerve imediat zboruri alternative, indiferent de compania aeriană. Această abordare subliniază angajamentul companiei de a reduce impactul perturbărilor asupra experienței călătorilor.

Despre Kiwi.com

Kiwi.com, cu sediul în Republica Cehă, este una dintre cele mai importante companii tehnologice din domeniul călătoriilor. Algoritmul său inovator permite utilizatorilor să descopere opțiuni de zbor și tarife inaccesibile altor motoare de căutare. Platforma procesează zilnic 2 miliarde de verificări ale costurilor și analizează 95% din datele globale despre zboruri. Pe site-ul Kiwi.com se efectuează în medie 100 de milioane de căutări pe zi, iar 50.000 de locuri sunt vândute zilnic, demonstrând amploarea și influența sa în industria travel-tech.

Raportul pentru august 2025 subliniază atât vulnerabilitățile actuale ale industriei aeriene, cât și capacitatea companiilor de a se adapta rapid în fața perturbărilor, evidențiind rolul tehnologiei și al strategiilor proactive în sprijinirea călătorilor.