Din România, majoritatea agențiilor de turism oferă zboruri charter din marile orașe, dar există și opțiunea de a găsi zboruri directe către Aeroportul Internațional Sharm El-Sheikh. Aceasta face accesul rapid și comod pentru turiștii care doresc să ajungă direct în inima Peninsulei Sinai.

Odată ajunși în aeroport, cei care nu au transferul asigurat prin agenție pot alege diverse opțiuni de transport. Taxiurile tradiționale sunt disponibile imediat ce părăsiți terminalul și oferă o soluție rapidă și directă către resorturi sau zonele turistice.

Pentru un transport mai flexibil și confortabil, serviciile de ride-sharing precum Uber sau inDrive reprezintă alternative moderne, care permit calcularea traseului și costului înainte de plecare.

În ceea ce privește formalitățile de intrare, vizitatorii care rămân doar în Peninsula Sinai nu trebuie să plătească viza de Egipt. Această facilitate simplifică procesul de sosire și oferă mai multă libertate turiștilor să exploreze zona fără griji administrative.

Astfel, fie că alegeți zborul charter sau unul direct, iar fie că optați pentru taxi sau aplicații de ride-sharing, ajungerea în Sharm El-Sheikh este simplă și rapidă, pregătind cadrul perfect pentru o vacanță relaxantă.

Pentru a călători în Sharm El-Sheikh, turiștii trebuie să aibă la ei câteva documente esențiale:

Pașaport valabil – trebuie să fie valabil cel puțin 6 luni de la data intrării în Egipt.

Bilet de avion – dus-întors sau confirmarea zborului charter/direct.

Rezervarea la hotel – chitanța sau confirmarea rezervării poate fi cerută la controlul de frontieră.

Viza – dacă rămâi doar în Peninsula Sinai, viza nu se plătește; altfel, trebuiesă plătim 25$ dacă vrem să ajungem în Cairo sau alte orașe ale Egiptului.

Asigurare medicală de călătorie – recomandată pentru eventuale situații neprevăzute.

Zilele trecute, am ajuns în Sharm El-Sheikh pentru a sărbători majoratul fiicei mele, iar experiența a fost cu adevărat memorabilă. Am ales să stăm la Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach Resort, un loc care reușește să combine frumusețea naturală a Sinaiului cu servicii de lux și atenția la detalii.

Resortul este amplasat într-o zonă spectaculoasă, unde stâncile întâlnesc apele limpezi ale Mării Roșii, iar recifurile de corali sunt vizibile chiar de pe plajă.

Atmosfera de la resort este una relaxantă și primitoare. Camerele sunt spațioase, amenajate cu gust și dotate cu toate facilitățile necesare pentru confortul oaspeților. Meniurile sunt variate și bogate, oferind preparate locale și internaționale, iar fiecare masă a fost un adevărat festin.

Personalul este prietenos și atent, iar serviciile au fost la cel mai înalt nivel, ceea ce a făcut șederea noastră extrem de plăcută.

Pentru iubitorii de aventură, Sharm El-Sheikh oferă o gamă impresionantă de activități. Noi am încercat parapanta deasupra Mării Roșii, o experiență care îți taie răsuflarea, oferind o perspectivă unică asupra recifurilor și a plajelor stâncoase. Pentru cei pasionați de natură și sporturi acvatice, există posibilitatea de diving și snorkeling, explorând coralii colorați și viața marină spectaculoasă care face regiunea atât de renumită.

Pe lângă aventurile în aer și în apă, am ales să ne relaxăm pe plajele resortului, unde nisipul fin și apele cristaline au fost perfecte pentru momente de liniște. Fiecare dimineață începea cu priveliști incredibile, cu soarele care răsare peste recifurile bogate și munții Sinaiului în depărtare. Pentru cei care doresc activități mai lejere, resortul oferă piscine generoase și zone de relaxare unde poți citi, înota sau pur și simplu să te bucuri de soare.

Moscheea Al Sahaba este una dintre cele mai remarcabile construcții religioase din Sharm El-Sheikh. Cu o arhitectură elegantă și detalii rafinate, moscheea oferă vizitatorilor o atmosferă liniștită și primitoare. Interiorul este decorat cu motive tradiționale arabe, iar curtea spațioasă permite admirarea clădirii și momente de reflecție în mijlocul orașului.

Piața Soho reprezintă centrul vibrant al orașului, un loc unde turismul și cultura locală se întâlnesc. Magazinele și buticurile oferă suveniruri, bijuterii, haine și obiecte artizanale, în timp ce cafenelele și restaurantele permit o experiență culinară variată. Seara, piața prinde viață prin luminile colorate și muzica ambientală, creând o atmosferă unică pentru plimbări și socializare.

Naama Bay este cea mai populară zonă de promenadă și plajă din Sharm El-Sheikh. Apele cristaline și plajele curate fac din Naama Bay un loc ideal pentru relaxare și sporturi nautice. Restaurantele și barurile de pe mal oferă priveliști spectaculoase asupra mării, iar viața de noapte animată atrage turiști din întreaga lume.

Farsah Café este unul dintre cele mai cunoscute locuri pentru relaxare și socializare în oraș. Amplasat strategic cu vedere la mare și munți, cafeneaua combină aromele locale cu experiența unei priveliști de neuitat. Este locul perfect pentru a savura o cafea sau un ceai după o zi de plimbări, explorând atmosfera vibrantă a orașului.

Muzeul și Acvariul din Sharm El-Sheikh oferă o incursiune fascinantă în istoria și biodiversitatea regiunii. Muzeul expune artefacte și obiecte tradiționale, iar acvariul permite vizitatorilor să admire varietatea impresionantă de pești și corali ai Mării Roșii. Este un obiectiv ideal atât pentru familii, cât și pentru pasionații de natură și cultură, oferind o experiență educativă și captivantă.

Pe extremitatea asiatică a Peninsulei Sinai, se află Sharm El-Sheikh. Cosmopolit, select și profund legat de natura care îl înconjoară, aici munții coboară direct în mare, iar recifurile de corali încep la câțiva metri de țărm.

Sharm El-Sheikh s-a dezvoltat turistic în a doua jumătate a secolului XX, concentrându-se pe scafandri pasionați, iubitori de natură, cățărători pe munte și turiști dornici să experimenteze aventura și cultura locurilor. Stațiunea și-a construit reputația pe biodiversitatea extraordinară a recifurilor din jur și pe proximitatea unor situri culturale și religioase de importanță globală.

Sinaiul de Sud este un spațiu al sacralității. În centrul lui se ridică Muntele Sinai (Jebel Musa), locul unde tradiția biblică spune că Moise a primit Tablele Legii. La poalele muntelui se află Mănăstirea Sfânta Ecaterina, fondată în secolul al VI-lea, parte a patrimoniului UNESCO. Aici se păstrează una dintre cele mai vechi biblioteci creștine din lume, plină de manuscrise și icoane rare. Muzeul mănăstirii expune o parte din aceste comori, oferind vizitatorilor o călătorie în timp.

În deșertul Sinaiului se află și alte mărturii ale trecutului: Nawamis, structuri circulare de piatră preistorice, considerate printre cele mai vechi construcții de piatră din lume; Wadi Mukattab, „Valea inscripțiilor”, unde caravanele au lăsat sute de texte nabateene, grecești și arabe; și Wadi Maghara, minele de turcoaz exploatate de egipteni încă din mileniul al III-lea î.Hr.

Pe lângă acestea, Sinaiul adăpostește și ruine bizantine, capele creștine timpurii, Wadi Feiran, numit „Roma deșertului Sinaiului” pentru densitatea ruinelor creștine, și Muntele Serbal, sacru pentru beduini.

În Sharm El-Sheikh însuși, patrimoniul cultural a fost recent consolidat prin deschiderea Muzeului Național de Arheologie (2020), unde peste 5000 de artefacte egiptene, de la perioada predinastică până la epoca islamică, sunt expuse modern.

Orașul mai găzduiește și lăcașuri de cult impresionante: Moscheea Al Sahaba, cu arhitectură inspirată din stiluri islamice clasice, și Biserica ortodoxă coptă, cu fresce deosebite.

Nu în ultimul rând, la nord, pe Insula Faraon, se află Castelul lui Salah El-Din, un fort medieval cu o istorie complexă, legată de cruciați și de sultanul care a devenit simbol al lumii musulmane.

Sinaiul de Sud se remarcă printr-o biodiversitate spectaculoasă. În Sharm, natura se află la câțiva pași de hoteluri. Parcul Național Ras Mohammed, creat în 1983, a fost prima arie protejată a Egiptului și rămâne un paradis al recifurilor. Shark & Yolanda Reef sunt printre cele mai faimoase locuri de scufundare din lume.

În apropiere, Strâmtoarea Tiran găzduiește patru recifuri celebre – Jackson, Woodhouse, Thomas și Gordon – fiecare cu particularități și spectacole subacvatice proprii. Insula Tiran adaugă nu doar recife, ci și ruine istorice și peisaje sălbatice.

Parcul Național Ras Mohammed este situat la sud de Sharm El Sheikh, Ras Mohammed este un parc național maritim renumit pentru recifele sale de corali și biodiversitatea marină. Este un loc ideal pentru snorkeling și scufundări, oferind o privire spectaculoasă asupra lumii subacvatice. Vizitatorii pot explora diverse zone ale parcului, fiecare având caracteristici unice și peisaje deosebite.

Canionul Colorat se află la aproximativ 90 km de Sharm El Sheikh, Canionul Colorat este o formațiune geologică impresionantă, cu pereți de stâncă ce variază în nuanțe de roșu, galben și portocaliu. Drumețiile prin acest canion oferă o experiență unică, fiind o oportunitate excelentă pentru iubitorii de natură și fotografie.

Insula Tiran, situată la intrarea în Golful Aqaba, este un adevărat colț de paradis în apropiere de Sharm El-Sheikh. Apele sale cristaline și recifurile spectaculoase fac din insulă un loc perfect pentru snorkeling și scufundări, oferind o priveliște unică asupra vieții marine bogate a Mării Roșii.

Plajele cu nisip fin și liniștea care domnește aici o transformă într-o destinație ideală pentru o excursie de o zi, departe de agitația orașului, iar peisajele montane din apropiere completează experiența, oferind fotografii memorabile și momente de relaxare totală.

Mai la nord, în zona Dahab și Nuweiba, se află atracții naturale de renume mondial:

Blue Hole, considerat unul dintre cele mai celebre locuri de scufundare de pe planetă.

Three Pools, recifuri accesibile direct de pe țărm, perfecte pentru snorkeling.

Colored Canyon, lângă Nuweiba, cu formațiuni stâncoase policrome ce par desprinse dintr-un tablou abstract.

Ras Sheitan, plaje rustice și tabere beduine, o lume departe de agitația urbană.

Protectoratul Abu Galum, accesibil doar cu barca sau pe cămile, unde recifele și plajele au rămas intacte.

Blue Lagoon, lagună turcoaz izolată, populară pentru kitesurf și camping rustic.

Sinaiul oferă și experiențe în deșert: Wadi El-Weshwash, cu bazine de apă dulce și palmieri; Wadi Gnai, popular pentru safari și drumeții; Mushroom Rocks, formațiuni sculptate de vânt; și Ein Khudra, o oază verde care apare ca o minune între stâncile aride.

Fauna este și ea variată: delfini, broaște țestoase, raie manta, rechini-balenă în ape; ibex, vulpi deșertice și păsări migratoare pe uscat. Noaptea, cerul Sinaiului devine unul dintre cele mai spectaculoase locuri de astroturism, datorită lipsei poluării luminoase.

Sharm El-Sheikh combină luxul cu aventura. Resorturile de cinci stele, cluburile de scufundări cu reputație internațională și excursiile culturale fac din el o destinație completă. Turiștii pot alterna experiențele: o dimineață de scufundări la Ras Mohammed, o după-amiază de safari în deșert și o noapte de ascensiune pe Muntele Sinai pentru a vedea răsăritul. Alte zile pot fi dedicate muzeelor, vizitelor la moschei sau biserici, ori explorării siturilor arheologice și naturale din apropiere.