Sharm El Sheikh, paradisul la doar 3 ore distanță. Prima vacanță de vis în Egipt

Prima călătorie în afara Europei mi-a lăsat sentimentul de "O să mai vin". Cine nu a călătorit în Egipt, până acum, ar trebui să-și facă bagajele deja. De ce? Nu poți rata perioada perfectă pentru a te bucura de locurile minunate pe care țara piramidelor le oferă. Așa am făcut și eu și am descoperit paradisul la doar trei ore distanță de România. Ce mai pui că am ajuns de la câteva grade la soare, deșert, apă caldă, turcoaz.