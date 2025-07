Tensiunile din coaliția de guvernare ating un nivel fără precedent, după adoptarea pachetului de măsuri de austeritate care a provocat revoltă în rândul social-democraților. Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, lansează un avertisment fără echivoc: partidul nu va accepta să fie redus la un rol decorativ, fără influență reală asupra deciziilor de guvernare, iar o discuție sinceră despre direcția partidului devine urgentă.

Într-o postare pe Facebook care a stârnit ecouri până în tabăra liberală, Paul Stănescu ridică explicit problema statutului PSD în cadrul coaliției, în contextul în care propunerile partidului privind protecția categoriilor vulnerabile au fost ignorate în procesul de elaborare a măsurilor de austeritate.

Stănescu recunoaște dificultatea momentului, dar cere ca discuția să fie dusă deschis, cu toate cărțile pe masă:

În contextul asumat de austeritate și reduceri bugetare, PSD acuză partenerii de coaliție că au trecut peste propriile propuneri, lăsând neprotejate tocmai categoriile sociale cele mai vulnerabile.

„Angajamentul PSD, care nu este unul conjunctural, de azi sau de ieri, ci dintotdeauna, este să fim un partid apropiat de oameni. Mereu am reprezentat interesele celor mai vulnerabile categorii sociale și indiferent de contextul în care a fost România, noi ne-am ținut de acest angajament.

Dar iată că, odată cu asumarea pachetului de măsuri de ieri, am fost puși în situația de a nu ne putea ține de această promisiune. A fost și supărător și apăsător pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare coleg social-democrat, că propunerile PSD au fost ignorate. Am fost prezenți, am venit cu soluții.”