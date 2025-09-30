Documentul intră în vigoare la 1 octombrie 2025 și aduce modificări importante privind bonusurile și beneficiile acordate angajaților. Cea mai notabilă schimbare privește bonusul de pensionare, considerat o practică controversată în instituțiile și companiile de stat, deoarece nu are legătură cu performanța angajaților.

Dacă anterior recompensa putea ajunge la zece salarii la final de carieră, noul contract limitează această sumă la un singur salariu. În trecut, astfel de bonusuri au presupus sume consistente, precum cazul fostului director Romsilva, Teodor Țigan, care a încasat aproximativ 100.000 de euro la pensionare.

Ministerul Mediului a precizat că, în ultimii ani, sute de milioane de lei au fost cheltuite pentru aceste bonusuri de pensionare, bani proveniți din exploatarea pădurilor. Actuala modificare urmărește să reducă alocările excesive și să asigure o distribuire mai echitabilă a beneficiilor, în special către pădurarii care lucrează efectiv pe teren și către angajații cu venituri mici.

„Sute de milioane de lei au fost cheltuite pentru bonusurile de pensionare în ultimii ani de zile la Romsilva. Bani obținuți din tăieri de păduri. Modificarea contractului colectiv de muncă marchează o schimbare necesară, limitând aceste bonusuri la un singur salariu. Ne-am dorit un sistem mai echitabil, în care beneficiile să fie direcționate către pădurarii care muncesc zi de zi în teren, nu către funcții de birou sau către cei cu venituri mari. Au fost reduse bonusurile excesive și am păstrat sprijinul acolo unde este cu adevărat nevoie – la angajații cu venituri mici și la familiile lor”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Pe lângă schimbarea legată de bonusurile de pensionare, noul act adițional reglementează și modul de acordare a lemnului de foc pentru angajați. Dacă anterior acest drept era garantat tuturor, indiferent de nivelul salarial, începând cu 1 octombrie 2025, beneficiul va fi direcționat cu prioritate către angajații cu venituri sub salariul mediu brut pe economie. Cei care câștigă peste acest prag vor primi o cantitate mai redusă de lemn de foc față de ce aveau anterior.

Prin aceste modificări, conducerea Romsilva și Ministerul Mediului transmit intenția de a echilibra sistemul de beneficii, limitând privilegiile excesive și orientând sprijinul către categoriile vulnerabile din cadrul regiei.