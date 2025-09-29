Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a demarat, luni, un amplu proces de analiză și consultare interinstituțională, menit să reconfigureze structura și funcționarea instituției.

Potrivit ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, scopul acestei reforme este adaptarea MAI la realitățile actuale și creșterea eficienței serviciilor oferite cetățenilor, fără a fi vizate disponibilizări.

Prima etapă a avut loc în cadrul unei întâlniri cu structurile operative ale MAI, în care ministrul Predoiu a prezentat direcțiile principale de reorganizare.

Procesul de reconfigurare va fi implementat pe domenii și structuri de intervenție, în trei etape: elaborarea conceptelor cu contribuții din partea structurilor ministerului și a altor instituții, dezbatere publică și integrarea propunerilor, precum și lansarea proiectelor de acte normative, atât legale, cât și infralegale.

Printre liniile principale de intervenție sunt incluse ordine și siguranță publică, sistem integrat de dispecerate pentru OSP, programul „e-Sigur” pentru colectarea și analiza datelor din trafic, noua concepție de management al traficului la nivel național, precum și restructurarea Jandarmeriei Române și a Direcției Generale Anticorupție (DGA).

De asemenea, sunt vizate optimizarea Poliției Transporturilor, a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor și integrarea Inspectoratului General pentru Imigrări în structura Poliției de Frontieră.

În domeniul situațiilor de urgență, procesul include proiecte de concentrare a comenzii în teritoriu, cu scopul creșterii vitezei de reacție și a coerenței decizionale în intervenții.

În plus, se urmăresc măsuri generale și funcționale precum creșterea vârstei de pensionare, reorganizarea aparatului central, elaborarea unui concept unitar de utilizare a dronelor și întărirea autorității cadrelor în teren.

„Ministrul Cătălin Predoiu a subliniat faptul că nu există decât o discuţie de principiu privind vârsta de pensionare neluându-se nicio decizie în acest sens. Proiectul prezentat la întâlnirea cu reprezentanţii sindicatelor a preluat mai multe propuneri făcute de-a lungul timpului de către aceştia, fapt remarcat de către participanţi. Conform ministrului Afacerilor Interne proiectul va fi finalizat la jumătatea lunii decembrie şi va fi însoţit permanent de consultări cu partenerii sociali şi structurile din teren, urmând să fie ulterior supus evaluării Guvernului şi Parlamentului”, a transmis MAI.

În cea de-a doua întâlnire, ministrul Predoiu a discutat cu reprezentanții sindicatelor din sistemul MAI, subliniind că reconfigurarea nu presupune disponibilizări. Oficialii au precizat că discuțiile privind vârsta de pensionare sunt doar de principiu, fără a fi luate decizii concrete în acest sens. Proiectul de reorganizare va fi finalizat până la jumătatea lunii decembrie și va fi supus evaluării Guvernului și Parlamentului, însoțit de consultări continue cu partenerii sociali și structurile din teren.

Sindicaliștii Europol au reacționat la propunerile privind creșterea vârstei de pensionare, avertizând că modificarea legislației ar putea crea instabilitate și lipsă de predictibilitate. În prezent, peste 17.000 de angajați ai MAI pot ieși deja la pensie, ceea ce, adăugat deficitului de personal de circa 23%, ar putea duce la colapsul sistemului.

„La acest moment poliţiştii, conform legislaţiei în vigoare au ca vârsta standard de pensionare de 65 de ani, motiv pentru care orice alte modificări ale legislaţiei ar crea instabilitate, lipsă de predictibilitate, peste 17.000 de angajaţi ai MAI putând să iasă deja la pensie întrucât îndeplinesc condiţiile legale, aceştia urmând a se adăuga deficitului de personal existent de aproximativ 23%, sistemul putând astfel să între în colaps”, au transmis cei de la Europol.

În întâlnirea cu ministrul Predoiu, sindicaliștii au subliniat necesitatea păstrării stabilității și predictibilității în cariera personalului, precum și elaborarea unor criterii clare pentru acordarea gradelor profesionale.

De asemenea, reprezentanții Europol au discutat cu ministrul despre retenția polițiștilor angajați în contextul crizei refugiaților din Ucraina. Aceștia au solicitat măsuri legislative pentru a menține personalul în sistem pentru o perioadă determinată de trei ani, iar Predoiu și specialiștii MAI au confirmat că există soluții legislative în acest sens.

Cea de-a treia întâlnire a vizat discuțiile cu primarii din cadrul Asociației Municipiilor din România. Obiectivul a fost identificarea soluțiilor pentru organizarea și eficientizarea serviciilor oferite cetățenilor, cu accent pe gestionarea traficului și siguranța publică. Ministrul Predoiu a subliniat necesitatea unei abordări unitare, bazate pe eficiență, și a propus integrarea dispeceratelor existente pentru a reduce constrângerile logistice și a utiliza mai bine resursele.

În acest cadru, MAI va înființa un grup de lucru mixt, format din specialiști ai ministerului și ai administrației publice locale, care va elabora concepte de reconfigurare structurală și funcțională. Ministrul a precizat că procesul este deschis dialogului și colaborării, iar propunerile autorităților locale vor fi preluate în faza de implementare.

MAI a reiterat că toate schimbările vor fi implementate gradual, transparent și în strânsă consultare cu actorii relevanți.