Marți seara, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost prezent la un post de televiziune, acolo unde a precizat că este de acord cu propunerea premierului Ilie Bolojan de a crește vârsta de pensionare pentru toate domeniile de muncă, nu doar pentru cei care primesc pensii de serviciu.

”Sunt de acord cu ce zice premierul Bolojan. Trebuie să ne uităm la demografie. Vor ieși tot mai mulți români la pensie, tot mai puțini vor plăti în sistem. Asta este nesustenabil”, a declarat Moșteanu.

Ministrul a spus că nu va fi o soluție ușoară, dar că poate fi găsită una, subliniind că cei care sunt deja în sistem și au intrat cu o anumită perspectivă trebuie respectați. El a precizat că discuția va fi una importantă și delicată și nu se va tranșa în două săptămâni.

Ionuț Moșteanu a adăugat că nu s-a discutat despre vârsta de pensionare a militarilor, menționând că, dacă se va discuta, va fi făcut un calendar. De asemenea, el a afirmat că trebuie găsită o soluție pe termen mediu, dacă nu pe termen lung.

”Nu va fi o soluție ușoară, poate fi găsită o soluție. Cei care sunt în sistem și au intrat în sistem cu o anumită perspectivă trebuie respectați. Când discutăm va fi o discuție importantă, delicată, nu se va tranșa în două săptămâni”, a mai spus Moșteanu. El a adăugat că nu s-a discutat Nu s-a discutat nici despre vârsta de pensionare a militarilor. ”Dacă se va discuta vom face un calendar. Eu cred că trebuie găsită o soluție pe termen mediu, dacă nu pe termen lung”, a mai spus el.

Moșteanu a precizat că există un proiect nou aflat pe masa CSAT, prin care tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea face armata timp de patru luni și apoi să intre în Armata Română.

”Venim cu un proiect nou, e pe masa CSAT. Tineri între 18 și 35 de ani vor putea face armata patru luni de zile și să intre în Armata Română”, a precizat Moșteanu.

El a spus că aproximativ 6 000 de cadre ar putea să iasă la pensie imediat, întrucât îndeplinesc condițiile, subliniind că ar fi foarte rău ca acest lucru să se întâmple.

Ministrul a adăugat că cei care sunt încă în serviciu ar trebui să rămână, mulți dintre ei având experiență în teatrele de operații, și a precizat că își dorește ca aceștia să rămână, fiind necesar să li se ofere o perspectivă foarte clară.

”Acum aproximativ 6000 de cadre ar putea să iasă mâine la pensie, îndeplinesc condițiile. Ar fi foarte rău să iasă 6000. Cei care sunt în serviciu să rămână, mulți dintre ei au experiență în teatrele de operații. Eu îmi doresc să rămână, trebuie să le dăm o perspectivă foarte clară”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că, atât la nivelul Guvernului, cât și al Coaliției, nu există în acest moment nicio discuție și nicio intenție privind creșterea vârstei standard de pensionare, subliniind că este o chestiune fără echivoc.

Ea a precizat că premierul nu intenționează să propună o astfel de majorare și că acest lucru trebuie clarificat pentru a calma îngrijorările apărute în urma unui răspuns la o întrebare.

Dogioiu a menționat că declarația premierului Ilie Bolojan nu a fost făcută din senin, ci a fost răspunsul la o întrebare pusă într-o emisiune televizată, referitoare la pachetul perspectivei, în cadrul căruia, în pachetul 3 de reformă, ar urma să continue revizuirea pensiilor speciale și pentru alte categorii, pe lângă magistrați. Ea a adăugat că răspunsul premierului poate că nu a fost suficient de amplu și nu a punctat clar la ce se referea de fapt.