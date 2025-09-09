România se pregătește să introducă un nou mecanism de voluntariat militar, la mai bine de 15 ani după suspendarea stagiului obligatoriu. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat la Digi24 că proiectul privind „militarii voluntari în termen” se află deja pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și va fi discutat și aprobat în următoarea ședință.

Ulterior, documentul urmează să fie trimis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. Măsura vizează întinerirea rezervei Armatei și atragerea de noi candidați către cariera militară, într-un moment în care mii de cadre aflate în activitate se apropie de vârsta pensionării.

Noul program propune crearea unei forme de voluntariat militar adresat tinerilor între 18 și 35 de ani. Aceștia ar urma să facă patru luni de instruire, timp în care vor fi plătiți, după care vor intra în rezerva Armatei.

„Rezerva este îmbătrânită. Venim cu un proiect nou pe care îl am acum pe masa CSAT. În următorul CSAT va fi aprobat, va fi trimis către Parlament un proiect care introduce un nou termen, de militari voluntari în termen, prin care tinerii între 18 și 35 de ani vor putea să facă armata patru luni de zile, plătiți, și să intre în rezerva Armatei române”, a explicat ministrul Apărării.

Această variantă de instruire militară ar înlocui ideea serviciului militar obligatoriu, eliminat în România din 2007, și ar funcționa strict pe bază de voluntariat.

Ionuț Moșteanu subliniază că programul nu este gândit doar pentru completarea rezervei Armatei, ci și pentru a crea o bază de selecție a viitorilor militari de carieră.

„E nevoie să întinerim această rezervă. E nevoie să creăm o bază de selecție pentru cei care vor să devină militari de carieră, că vor veni tineri cu această nouă formă, pentru patru luni de zile, Armata va vedea acolo oameni buni, pregătiți și le va propune să rămână în armată. Alții se vor îndrăgosti de această carieră. De acolo vom obține noi cadeți”, a spus ministrul.

Prin acest mecanism, Armata Română ar putea atrage un număr mai mare de candidați, într-un context regional în care statele NATO pun accent pe creșterea efectivelor și pe modernizarea forțelor armate.

Un alt motiv pentru care Ministerul Apărării propune acest program este faptul că, în prezent, aproximativ 6.000 de militari îndeplinesc condițiile de pensionare.

„Ar fi foarte rău să iasă 6.000. Povocarea mea ca ministru și a noastră ca guvern este ca cei care sunt acum în serviciu în armată și servesc patria să rămână, chiar dacă au această posibilitate în buzunar, să iasă la pensie. Vrem să servească în continuare, să pregătească cadre în continuare. Sunt oameni care sunt în puterea vârstei și au acumulat o experiență foarte importantă, mulți dintre o experiență în teatrele de operații, mulți au experiență în misiuni și operațiuni NATO”, a declarat Moșteanu.

O eventuală ieșire simultană la pensie a acestor cadre ar lăsa goluri majore în sistem, iar soluția voluntariatului este văzută ca o cale de a asigura atât reîmprospătarea, cât și continuitatea resursei umane.

Proiectul va fi discutat și aprobat în următoarea ședință a CSAT, organismul care stabilește principalele direcții de securitate și apărare ale României. După avizul CSAT, documentul va fi trimis Parlamentului pentru dezbatere și vot.

Dacă inițiativa va trece de Legislativ, România ar introduce pentru prima dată după 2007 un mecanism de voluntariat militar, fără caracter obligatoriu, dar cu efecte directe asupra rezervei Armatei și asupra posibilității tinerilor de a alege o carieră în domeniul militar.