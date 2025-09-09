Cipru – România, preliminarii Campionatul Mondial 2026
UPDATE 1 – Charalampous înscrie un gol pentru Cipru.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Partida a început în forță pentru „tricolori”, Denis Drăguș deschizând scorul în minutul 2, profitând de o greșeală a apărării cipriote și driblând portarul Fabiano. Românii și-au consolidat avantajul în minutul 18, când Drăguș a semnat „dubla” după o pasă excelentă a lui Răzvan Marin.
Cipru a replicat în minutul 29 prin Loizou, care a fructificat o centrare venită dintr-o acțiune clară a lui Kastanos. Înainte de pauză, România a mai avut ocazii notabile prin Dennis Man și Dobre, însă scorul a rămas 2-1.
Portarul Horațiu Moldovan a fost la înălțime, salvând echipa la mai multe șuturi periculoase, în timp ce Nicușor Bancu a primit cartonaș galben pentru un fault care îl va suspenda în următorul meci oficial, acasă, contra Austriei.
Componența echipelor Cipru-România
Echipa lui Mircea Lucescu este formată din H. Moldovan în poartă, Rațiu, Ghiță, Burcă și Bancu în defensivă, mijlocașii R. Marin, M. Marin și Stanciu, iar în atac Man, Drăguș și Dobre.
Rezerve sunt 1. Târnovanu, 16. Sava – 3. M. Popescu, 4. Chipciu, 8. Şut, 9. Baiaram, 13. Screciu, 17. Miculescu, 19. Tănase, 21. Olaru, 22. Mitriţă, 23. Sorescu
Echipa lui Apostolos Mantzios este formată din 12. Fabiano – 16. Shikkis, 15. Shelis, 19. Laifis, 2. Pileas – 20. Kastanos-cpt., 8. Kousoulos – 13. Costi – 21. Tzionis, 9. Pittas, 17. Loizou.
Rezerve sunt 1. Mall, 22. Michael – 3. Panagiotou, 4. Andreou, 5. Charalampous, 6. Satsias,
7. Anderson Correia, 10. Sotiriou, 11. Kakoulli, 14. Koutsakos, 18. Artymatas, 23. Cham. Kyriakou
Programul complet al grupei H
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), ROMÂNIA– Bosnia şi Herţegovina 0-1 (Gigović 14′)
- Luni, 24 martie: Bosnia şi Herţegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – ROMÂNIA 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5)
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia şi Herţegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – ROMÂNIA 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′)
- Marţi, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0 (Tănase 43′, Man 45+2′), San Marino – Austria 0-4 (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′)
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0 (Sabitzer 54′-pen.), San Marino – Bosnia şi Herţegovina 0-6 (Tahirović 21′, Džeko 70′, 72′, Baždar 81′, Alajbegović 85′, Mujakić 90′)
- Marţi, 9 septembrie: Bosnia şi Herţegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia şi Herţegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia şi Herţegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marţi, 18 noiembrie: Austria – Bosnia şi Herţegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)