UPDATE 1 – Charalampous înscrie un gol pentru Cipru.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Partida a început în forță pentru „tricolori”, Denis Drăguș deschizând scorul în minutul 2, profitând de o greșeală a apărării cipriote și driblând portarul Fabiano. Românii și-au consolidat avantajul în minutul 18, când Drăguș a semnat „dubla” după o pasă excelentă a lui Răzvan Marin.

Cipru a replicat în minutul 29 prin Loizou, care a fructificat o centrare venită dintr-o acțiune clară a lui Kastanos. Înainte de pauză, România a mai avut ocazii notabile prin Dennis Man și Dobre, însă scorul a rămas 2-1.

Portarul Horațiu Moldovan a fost la înălțime, salvând echipa la mai multe șuturi periculoase, în timp ce Nicușor Bancu a primit cartonaș galben pentru un fault care îl va suspenda în următorul meci oficial, acasă, contra Austriei.

Echipa lui Mircea Lucescu este formată din H. Moldovan în poartă, Rațiu, Ghiță, Burcă și Bancu în defensivă, mijlocașii R. Marin, M. Marin și Stanciu, iar în atac Man, Drăguș și Dobre.

Rezerve sunt 1. Târnovanu, 16. Sava – 3. M. Popescu, 4. Chipciu, 8. Şut, 9. Baiaram, 13. Screciu, 17. Miculescu, 19. Tănase, 21. Olaru, 22. Mitriţă, 23. Sorescu

Echipa lui Apostolos Mantzios este formată din 12. Fabiano – 16. Shikkis, 15. Shelis, 19. Laifis, 2. Pileas – 20. Kastanos-cpt., 8. Kousoulos – 13. Costi – 21. Tzionis, 9. Pittas, 17. Loizou.

Rezerve sunt 1. Mall, 22. Michael – 3. Panagiotou, 4. Andreou, 5. Charalampous, 6. Satsias,

7. Anderson Correia, 10. Sotiriou, 11. Kakoulli, 14. Koutsakos, 18. Artymatas, 23. Cham. Kyriakou