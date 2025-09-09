Șeful Guvernului de la Varșovia, Donald Tusk, a anunțat că Agenția de Securitate a Poloniei (ABW) a reținut un agent bielorus în cursul zilei de luni.

Anunțul apare într-un context în care rețeaua rusă de influență, propagandă și manipulare devine tot mai activă, în special pe fondul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova.

Liderul de la Varșovia a declarat pe Twitter că ABW a reținut ieri un agent bielorus, iar arestarea a fost posibilă datorită cooperării cu serviciile din România și Republica Cehă, și că un diplomat bielorus, care susține acțiunile agresive ale serviciilor bieloruse împotriva țării, va fi și el expulzat din Polonia.

„ABW a reținut un agent bielorus ieri. Arestarea s-a făcut grație cooperării cu serviciile din România și Republica Cehă. Un diplomat bielorus care susține acțiunile agresive ale serviciilor bieloruse împotriva țării noastre va fi și el expulzat din Polonia”, scris liderul de la Varșovia pe Twitter.

Tomasz Siemoniak, ministrul de Interne din Polonia, a identificat agentul bielorus drept „Uladzislau N.” și a precizat că la operațiune au participat și serviciile de informații din Ungaria și Republica Moldova.

El a informat că suspectul desfășura activități de spionaj pe teritoriul Poloniei și Ungariei, adăugând că bărbatul a fost pus sub acuzare pentru spionaj.

Conform ministrului polonez de interne, diplomatului i se impută implicarea directă în activități ale serviciilor secrete.

Relațiile dintre Polonia și Belarus, țări vecine, au ajuns la cel mai redus nivel de la debutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Cu o zi în urmă, Republica Cehă anunța că BIS, Serviciul de Informații și de Securitate al Cehiei, a destructurat o rețea de informații din Belarus care avea ca zonă de activitate Europa.

Serviciul de informații de securitate a transmis, într-un comunicat, că, împreună cu serviciile de informații din România și Ungaria, a intervenit cu succes și a destructurat rețeaua de informații bielorusă activă în Europa, iar în legătură cu această operațiune internațională s-a decis expulzarea ofițerului de informații bielorus care acționa în Cehia sub acoperirea de diplomat.

„Serviciul de informații de securitate, împreună cu serviciile de informații din România și Ungaria, au intervenit cu succes și au distrus rețeaua de informații bielorusă construită în Europa. În legătură cu această operațiune internațională, s-a decis expulzarea ofițerului de informații bielorus, care acționa în Cehia sub acoperirea de diplomat”, se arată într-un comunicat al BIS.

În același timp, Ministerul de Externe al Cehiei a comunicat că diplomatului bielorus i s-a acordat statutul de „persona non grata”.

Luni, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., l-au reținut pe fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, care este acuzat de trădare națională.