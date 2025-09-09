Anatol Șalaru a precizat că și el fusese invitat la conferință. El a menționat că nu a onorat invitația, fiind la Chișinău. A explicat că este implicat în campanie și în combaterea războiului hibrid.

El a afirmat că Alexandru Bălan s-a ocupat ani la rând de racolarea studenților basarabeni. Potrivit lui Anatol Șalaru, această activitate ar fi început încă din anii 2000.

Șalaru a făcut referire la deputatul AUR Valeriu Munteanu. El a spus că l-ar cunoaște pe Bălan din perioada studenției.

„Vreau să vă spun că am fost și eu invitat la această conferință, dar n-am putut onora invitația fiindcă sunt la Chișinău în campanie electorală, anume ca să luptăm cu războiul hibrid declanșat de Rusia în Republica Moldova și cu ajutorul unor oameni cum este Alexandru Bălan. Alexandru Bălan s-a ocupat o bună parte din cariera lui de racolare studenților basarabeni care își făceau studii în România. Și aș vrea să-i întreb și pe unii studenți, de exemplu pe deputatul AUR, Valeriu Munteanu, de câți ani îl cunoaște pe Alexandru Bălan și care a fost relația lui din tinerețe, din studenție. Și probabil că Alexandru Bălan a încercat să se reconecteze la foștii lui informatori pe care îi are astăzi în România”, a spus fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Şalaru, potrivit Antena 3 CNN.

Întrebat dacă este vorba despre o rețea de informatori cu ajutorul parlamentarilor AUR, fostul ministru a subliniat că nu susține că deputatul ar fi spion. El a indicat doar existența unei relații între cei doi.

Şalaru l-a menționat și pe Ruslan Munteanu, fratele deputatului. Potrivit lui, Ruslan Munteanu a fost vice-director SIS. El a spus că acesta ar fi fost mâna dreaptă a lui Bălan în cadrul SIS.

Fostul ministru a susținut că Alexandru Bălan a mers des în ultimii ani în Ucraina. El a spus că Bălan a participat la multe conferințe acolo și a afirmat că Bălan se lăuda cu relațiile din Ucraina. A adăugat că serviciile ruse ar fi putut fi interesate de aceste cunoștințe. El a indicat și interesul pentru informații despre România, stat NATO, dar și interesul pentru date despre Republica Moldova.