Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, a fost preluat sub mandat de aducere și dus la București pentru audieri. Capturarea sa a avut loc la Timișoara, în urma unei acțiuni desfășurate de DIICOT, cu sprijinul SRI și al altor structuri internaționale. Potrivit anchetei, faptele s-ar fi produs între 2024 și 2025, perioadă în care fostul ofițer ar fi furnizat informații confidențiale.

Documentele anchetei menționează două deplasări la Budapesta, unde suspectul s-ar fi întâlnit cu reprezentanți ai serviciilor străine. În schimbul datelor, acesta ar fi primit sume de bani și instrucțiuni privind activitatea sa. Informațiile publicate de presă indică faptul că datele transmise ar fi vizat România, însă oficial nu există confirmări suplimentare din partea DIICOT.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, Alexandru Bălan beneficiază de prezumția de nevinovăție. Totuși, gravitatea acuzațiilor îl plasează în centrul unei anchete cu ramificații internaționale.

Operațiunea a fost coordonată prin intermediul Eurojust, instituția europeană responsabilă de sprijinirea anchetelor transfrontaliere.

Autoritățile judiciare din România au colaborat cu parteneri din Cehia, Polonia, Ungaria și Republica Moldova. Acțiunea a fost posibilă prin schimb de date și monitorizarea unor deplasări suspecte în mai multe state membre.

Serviciul Român de Informații a avut un rol central în derularea investigației.

Potrivit unui comunicat, „activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova”.

În același document se arată că SRI și instituțiile partenere vor continua monitorizarea atentă a riscurilor de securitate și vor acționa pentru protejarea intereselor naționale. Declarația subliniază amploarea și importanța acestui caz pentru securitatea regională.

Alexandru Bălan a fost numit adjunct al SIS în martie 2016, prin decret prezidențial. Numirea sa a fost sprijinită de oligarhul Vladimir Plahotniuc, la acea vreme una dintre cele mai influente figuri politice din Republica Moldova. Funcția i-a oferit acces la date sensibile, ceea ce explică interesul anchetatorilor pentru activitatea sa ulterioară.

În trecut, numele său a fost menționat și în alte incidente. Presa din Republica Moldova a relatat că acesta a fost surprins la volan sub influența alcoolului, un episod care a ridicat semne de întrebare asupra integrității sale. Deși cazul a fost tratat ca un incident izolat, ulterior a fost invocat în contextul investigațiilor actuale.

Funcția de conducere pe care a ocupat-o în serviciile moldovenești îl face pe Bălan un personaj cheie pentru înțelegerea riscurilor de securitate care afectează nu doar Republica Moldova, ci și statele vecine. Legăturile sale anterioare și influența pe care a avut-o în structurile de informații sunt acum analizate de procurori.

Cazul Bălan ridică semne de întrebare legate de vulnerabilitatea serviciilor de informații din regiune. Implicarea mai multor state europene în această anchetă arată cât de extins este fenomenul spionajului și cât de importantă este cooperarea transfrontalieră.

Dincolo de aspectele juridice, ancheta subliniază nevoia unei vigilențe sporite în fața tentativelor de recrutare sau infiltrare a unor persoane cu acces la date clasificate. Autoritățile române au insistat pe ideea că riscurile de securitate națională rămân o prioritate în colaborarea cu partenerii internaționali.

Ancheta aflată în desfășurare ar putea aduce noi detalii despre modul în care rețele externe încearcă să obțină informații din regiune. Deocamdată, autoritățile nu au oferit alte date despre natura informațiilor transmise, însă dosarul rămâne deschis, iar audierile vor continua la București.