Capturarea a avut loc în urma unei operațiuni desfășurate în colaborare între autoritățile române, cehe și ungare, coordonate de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust).

Potrivit anchetatorilor, în anii 2024 și 2025, suspectul ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) al Republicii Belarus. Întâlnirile s-au desfășurat în condiții considerate de natură să pună în pericol securitatea națională a României și ar fi vizat transmiterea de informații confidențiale contra bani, precum și primirea de instrucțiuni.

DIICOT a confirmat că a fost pus în aplicare un mandat de aducere pe numele bărbatului. Ancheta indică faptul că acesta a divulgat, în mod repetat, informații clasificate către ofițeri străini. În cadrul investigațiilor, autoritățile din România, Ungaria și Cehia au cooperat prin schimb de probe și prin executarea rapidă a mai multor Ordine Europene de Anchetă.

Suspectul are un trecut semnificativ în domeniul informațiilor, el ocupând anterior funcții de conducere în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Cazul a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații și al procurorilor din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova. Investigațiile sunt în desfășurare, iar asupra persoanei vizate se aplică prezumția de nevinovăție.

Astăzi, 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul ca, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Astfel, între anii 2024-2025, suspectul a realizat doua întâlniri, ambele în Budapesta – Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile ca aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate. Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.