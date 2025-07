Serghei Ilin, colonel în armata rusă și comandant al Brigăzii 155 de Marină Separată, a fost ucis în timpul unui atac organizat de forțele ucrainene. Informația a fost făcută publică inițial pe rețelele sociale din Rusia, dar a fost ștearsă rapid după ce a început să fie distribuită de presă.

Surse din mediul militar confirmă că atacul a avut loc pe 2 iulie, vizând un post de comandament aflat în apropierea localității Korenevo, în regiunea Kursk. Decesul său a fost asociat cu cel al generalului-maior Mihail Gudkov, comandant adjunct al Marinei ruse.

Serghei Ilin, aflat la conducerea Brigăzii 155 de Marină Separată, a fost ucis în urma unui atac ucrainean cu rachete asupra unui centru de comandă militară rus.

Atacul s-a petrecut în zona Korenevo, regiunea Kursk, iar informația a fost publicată pe contul oficial al administrației districtului Urmar din Republica Ciuvașă.

Autoritățile locale au transmis un mesaj solemn, în care îl descriau pe Ilin drept un erou care „și-a dat viața pentru patrie”, fără a oferi detalii despre circumstanțele exacte ale morții. Postarea a fost ulterior ștearsă, însă canalele de Telegram pro-război au preluat rapid vestea și au completat informațiile lipsă.

The administration of one of the districts in #Chuvashia has reported the funeral of Colonel Sergey Ilyin from the 155th Naval Infantry Brigade.

Z-channels claim that Ilyin was killed on July 2nd during a missile strike by the Ukrainian Armed Forces. https://t.co/k8BUrNHesq pic.twitter.com/kwm6Rhbnwo

