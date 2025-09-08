Președintele Nicușor Dan a primit un mesaj din partea liderului Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu, cu privire la protestele profesorilor.

Acesta a precizat, în timpul protestului de boicotarea a începutului de an școlar, din fața Guvernului, că aceste manifestații nu se vor opri nici în octombrie.

Potrivit lui Simion Hăncescu cele trei federații se vor consulta pe parcursul zilei următoare, urmând ca demonstrațiile de stradă să fie reluate, inclusiv în fața Guvernului.

Hăncescu a menționat că există varianta protestului de pe 5 octombrie și că se ia în calcul o întâlnire duminică, de „Ziua mondială a Educației”. De asemenea, el a adăugat că vor fi propuse pichetări și la Cotroceni, precum și la partide, subliniind necesitatea de a acționa împotriva întregii puteri din România.

„Protestele vor continua. Cele trei federații, în decursul zilei de mâine, se vor consulta și vom continua protestele de stradă și la Guvern. În afara protestului la catedră, sunt alte lucruri care nu se văd. Trebuie să fim văzuți în stradă. Avem varianta de 5 octombrie, putem să ne întâlnim duminică în fața Guvernului de „Ziua mondială a Educației”. O să propunem și la Cotroceni pichetări și la partide. Trebuie să tăbărâm pe tot ce înseamnă putere în România”, a transmis Simion Hăncescu din mijlocul protestatarilor.

Ministrul Daniel David a declarat că școala continuă și că vor avea loc primele cursuri pe 9 septembrie.

Ministrul a afirmat că, din punctul său de vedere, lucrurile vor continua normal a doua zi și s-a arătat sceptic că ar exista profesori care să aibă elevi în clase și să nu desfășoare nicio activitate.

Totodată, acesta a menționat că începutul școlii a coincis cu protestele și nemulțumirile sindicatelor, dar că, din fericire, cele două evenimente nu au interferat semnificativ și că, în ciuda discuțiilor alarmiste anterioare, prima zi de școală s-a desfășurat normal.

„Ca ministru nu pot să spun decât că școala continuă, azi am avut prima zi. Bucuria mea este că în prima zi copiii au fost primiți în unitățile școlare. Sigur că unele au făcut festivități, altele nu. Nu erau o miză, mai ales în situații de criză. Mâine, din punctul meu de vedere, lucrurile continuă în mod normal. Mă îndoiesc că sunt profesori care ar putea gândi în această logică, să aibă elevi în clase și să meargă și să nu facă nimic. Școala a început, în paralel cu protestul și supărarea sindicatelor. E bine că nu au interferat foarte mult cele două evenimente, Cred că lucrurile vor funcționa în mod normal. Așa cum am reușit să începem și prima zi de școală în ciuda discuțiilor și catastrofelor anunțate, care nu au mai venit”, a spus ministrul Daniel David.

El a precizat că nu se așteaptă ca profesori să întrerupă cursurile, subliniind că, dacă s-ar întâmpla, ar fi o problemă atât din punct de vedere legal, legată de salarizare, cât și din punct de vedere moral.

„Nu am aceste informații. Mâine orele se desfășoară normal. E obligație legală a profesorilor și o datorie morală. Nu cred că vor fi. Dacă ne imaginăm că se întâmplă, e o problemă și în ceea ce privește aspectul legal de salarizare și o problemă morală. Dar nu cred că un profesor va face acest lucru. Directorii sunt cei care trebuie să monitorizeze astfel de situații. Din punctul meu de vedere, școala se desfășoară în mod normal.”, a reiterat ministrul.

Cu privire la întâlnirea dintre Președintele Nicușor Dan și liderii de sindicate, ministrul a precizat că nu a fost invitat și că, oricum, este mai bine că nu a fost acolo.

„Nu am fost invitat. Și dacă aș fi fost aș fi sugerat președintelui că nu e bine să fiu eu acolo. A fost o discuție între protestatari și cea mai înaltă instituție a statului și cred că e bine că s-a desfășurat în acest fel. Știam că o să aibă loc întâlnirea. A rămas că vom discuta după. Încă nu am primit niciun mesaj”, a spus ministrul.

Referitor la demisia sa, lucru cerut de către sindicaliștii din educație, ministrul spune că este o cerință neinspirată.

„Problema e că din punctul meu de vedere cred că liderii sindicali ar trebui să fie mai atenți la 2 lucruri: am văzut cerințele lor, unele trebuie să fie mai realiste, măsurile din legea fiscală nu au cum să fie schimbate, ce putem face e să le adaptăm la implementare. Unele măsuri pot fi modificate în anii viitori, dar nu în acest moment. În ceea ce privește demisia mea, mi se pare neinspirată. Totuși, eu sunt ministrul care nu a acceptat măsurile fiscal bugetare decât filtrate prin criterii educaționale. Orice măsură poate fi găsită în practicile unor țări vestice. S-au salvat salarii și burse până la sfârșit de an, nu sunt oameni dați afară, nu s-au tăiat salarii și am contribuit și la salvarea țării”, a explicat ministrul.

El a mai precizat că dacă demisia lui ar ajuta la situația bugetară, atunci el ”cu plăcere” ar semna-o.

„Demisia mea se cere din ianuarie, de când am venit ministru. Acum inevitabil am devenit dintr-un ministru al reformei unul de criză. Demisia mea se cere de multe săptămâni. Spun ce am spus și atunci: demisia mea e pe masa premierului. Dacă demisia mea salvează situația fiscal bugetară a educației, eu cu plăcere o pun jos sau o semnez”, a spus ministrul.

El a afirmat că își va continua acțiunile ca până acum și că îi așteaptă pe ceilalți la discuții, încercând să poarte dialoguri cu oameni serioși, deși majoritatea refuză să recunoască premisa fundamentală că țara este în criză și nu există resursele necesare pentru încheierea anului școlar, fiind nevoie de încă 2 miliarde de lei pentru acoperirea salariilor și burselor, bani care nu sunt disponibili la rectificare, motiv pentru care a fost nevoit să ia anumite măsuri.

„Planul B se poate referi la ce? Am văzut solicitările – demisia mea, care în principiu nu e o mare miză pentru mine, o depun dacă rezolvă problema. Doi – modificările fiscal bugetare să fie ameliorate – nu se poate face acest lucru. Trei – am auzit scandări legate de demisia guvernului, foarte puțin probabilă când tu aștepți o evaluare de țară în septembrie și octombrie. Orice dezechilibru la nivel de guvern poate pune toată țara în risc. Pot să fac ce am făcut și până acum. Îi aștept la discuții. Încerc să port discuții cu oameni serioși, aproape toți refuză să pornească de la o premisă fundamentală: țara e în criză, nu avem banii pentru a încheia anul școlar, am fi avut nevoie de încă 2 miliarde ca să putem acoperi salariile și bursele, bani pe care nu îi primim la rectificare, de aceea am luat acele măsuri. Orice discuție trebuie să înceapă de la recunoașterea acestui lucru, hai să scoatem țara, educația din criză și după aceea putem discuta și reformele”, a concluzionat ministrul Educației.

Partidul AUR, condus de George Simion, a anunțat că va depune o moțiune simplă în cursul zilei de miercuri, 10 septembrie.

Petrişor Peiu, liderul senatorilor formaţiunii, a declarat, într-o conferință de presă la Parlament, că situația din educație este mult mai dificilă decât în anii precedenți.

El a explicat că, deși se strâng semnăturile până miercuri, s-a temut că, dacă moțiunea ar fi fost depusă mai devreme, regulamentul ar fi prevăzut ca dezbaterea să aibă loc în maxim șase zile, iar coaliția ar fi putut să o programeze din nou duminică. Moțiunea urmează să fie depusă la Senat.