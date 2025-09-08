Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit luni despre direcțiile pe care le consideră esențiale pentru anul viitor. Oficialul a explicat că bugetul trebuie regândit, comasările din învățământ evaluate atent și plata cu ora diferențiată în funcție de zone, pe măsură ce situația fiscală se stabilizează.

Daniel David a descris perioada de până acum la conducerea ministerului ca pe un mandat dificil, marcat de crize succesive și de presiuni din partea tuturor actorilor implicați în educație.

„Am fost un ministru de criză, pus într-o situaţie foarte complicată, fiindcă, practic, fiecare actor din sistem a fost afectat cu ceva. Eu n-am avut un partener sau cu cineva cu care să pot să am o, ca să spun aşa, o pace în măcar două sau trei săptămâni, că au fost afectaţi elevii, au fost afectaţi studenţi, au fost afectaţi profesori, au fost afectaţi, evident, indirect şi părinţii. Şi mesajul meu tot ăsta era, înţeleg disconfortul, înţelegeţi că sunt măsuri de reformă, nimeni nu are nimic cu educaţia, dar trebuie să ne salvăm în acest an şi construim pentru la anul”, a afirmat ministrul Educaţiei, la Europa FM.

Ministrul Educației a adăugat că, în pofida avertismentelor și a tensiunilor, principalele etape din calendarul educațional au fost duse la capăt, iar noul an școlar a început.

„Sunt optimist, pentru că am văzut în această perioadă catastrofe peste catastrofe anunţate începând din luna iunie. Şi cu toate astea, să ştiţi că oamenii, supăraţi aşa cum sunt, şi-au făcut datoria. Noi am dus în această perioadă, am încheiat Evaluarea Naţională, al doilea Bacalaureat, definitivatul, titularizarea. Uite că anul şcolar a început, fără multe festivităţi, dar a început.”

David a explicat că nemulțumirile profesorilor și ale societății nu pot fi negate, însă ele pot fi transformate într-un fundament pentru construcție și pentru schimbare.

„Cred că este zona asta pro-europeană care este supărată, dar are o supărare care cred că poate fi dusă într-o manieră de înţelepciune, cum am spus astăzi, şi anume să construim pe ea, nu să ne blocăm unii pe alţii.”

Oficialul a făcut referire și la protestul organizat luni în educație, subliniind atât participarea semnificativă a profesorilor, cât și faptul că mulți dascăli și-au început activitatea în școli, primindu-și elevii.

„Aţi văzut, au fost şi oameni la protest, 10.000, un număr rezonabil, pe mine şi când văd unul sau doi oameni ai educaţiei supăraţi, mă deranjează, 10.000 este un număr mare, chiar dacă nu se apropie de, nu ştiu, 30.000 sau cât aşteptau sindicatele, (..) dar am avut şi oameni în şcoală, oameni care au primit copiii în şcoală. Le-am dus pe amândouă, ca să spunem aşa.”

Ministrul a explicat că în toată această perioadă a filtrat atent propunerile și influențele fiscal-bugetare. A precizat că a avut câteva condiții de la care nu a făcut rabat.

„Nu dăm oameni afară. Educaţia are nevoie de profesori, nu avem de ce să disponibilizăm oameni. Nu tăiem salarii şi foarte important, orice măsură care se ia, chiar dacă nu corespunde unor celor mai bune practice europene, trebuie să se regăsească, într-o formă sau alta, într-o practică educaţională, dintr-o ţară vestică.” Regândirea bugetului și revizuirea plății cu ora

Privind spre viitor, Daniel David a arătat care sunt prioritățile pentru anul următor, de la modul în care va fi construit bugetul până la revizuirea plății cu ora.