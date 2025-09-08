În cursul zilei de luni, 8 septembrie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a purtat discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale, subliniind că se lucrează la o nouă platformă bugetară.

”Întâlnire la Finanţe cu reprezentanţii Băncii Mondiale. Am avut azi o discuţie consistentă cu reprezentanţii Băncii Mondiale – parte a dialogului constant pe care îl avem în cadrul parteneriatului prin care România colaborează cu această instituţie pentru consolidarea unei economii mai reziliente. Astăzi ne-am concentrat pe modul în care putem trece de la o abordare bazată pe ajustări fiscale la o strategie coerentă, axată pe creştere economică şi echitate socială”, a transmis ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare a precizat că, în actualul context de deficit bugetar major, este nevoie în primul rând de rezolvarea problemelor sistemice, pentru a putea construi baza relansării economice.

El a menționat că principalele direcții discutate au fost creșterea și investițiile, arătând că explorează idei pentru stimularea creșterii, inclusiv prin atragerea de investiții străine directe și prin extinderea volumului comerțului.

Acesta a mai spus că ministerul pe care îl conduce lucrează deja la măsuri complementare, ele având menirea de a simplifica birocrația atât pentru antreprenori, cât și pentru investitori.

Nu în ultimul rând, mai spune ministrul Finanțelor, s-au purtat discuții și cu privire la eficientizarea companiilor de stat, îmbunătăţirea procesului de achiziţii publice şi continuarea investiţiilor esenţiale, care să genereze valoare adăugată în economie.

Alexandru Nazare a mai precizat că se lucrează la o nouă platformă bugetară. Aceasta are rolul de a asigura o planificare corectă a bugetului și o comunicare eficace între ministere atunci când va fi elaborat bugetul pentru anul viitor.

”Am transmis partenerilor noştri că lucrăm la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere în elaborarea bugetului pentru 2026”, spune Nazare.

În final, șeful de la Finanțe a precizat că discuțiile cu Banca Mondială vor continua pentru a dezvolta o strategie pragmatică şi idei concrete prin care să fie redată încrederea investitorilor. În plus, spune el, discuțiile vor avea loc și pentru a stimula creșterea economică.