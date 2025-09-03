Alexandru Nazare a menționat că autoritățile urmăresc să evite creșterea impozitării pe muncă și a TVA-ului, amintind că au fost deja luate măsuri importante de aproape 11 miliarde de lei pentru 2025 și peste 30 miliarde pentru 2026. Aceste măsuri sunt menite să ajute România să revină la ținta de deficit bugetar în 2026, ceea ce este considerat foarte important de ministru.

Referitor la discuția TVA-ului pentru HoReCa, Nazare a explicat că monitorizarea încasărilor este în curs, iar o decizie finală va fi luată la sfârșitul lunii septembrie sau în octombrie. El a subliniat că nu a existat nicio discuție în coaliție privind majorarea TVA-ului și că este important să nu fie transmise semnale greșite investitorilor sau antreprenorilor români.

„Trebuie să evităm cumva o creștere, de exemplu a TVA-ului, a impozitării pe muncă. Am luat deja măsuri foarte importante, aproape 11 miliarde pentru acest an și peste 30 pentru anul viitor. Aceste măsuri ne ajută să revenim în ținta de deficit în 2026, ceea ce e foarte important. Ca să lămurim un lucru foarte clar: nu s-a discutat și nici nu avem în calcul o creștere a TVA-ului. Discuția despre TVA-ul în HoReCa e cu totul altă discuție. A fost un angajament asumat când am adoptat pachetul unu. Monitorizăm încasările și vom lua o decizie la finalul lunii septembrie, în octombrie. Dar n-a fost nicio discuție în coaliție care să implice o creștere a TVA-ului și nu trebuie să transmitem semnale greșite nici către investitori, nici către antreprenorii români”, a declarat Alexandru Nazare.

În legătură cu vizita delegației Fondului Monetar Internațional (FMI) la București, ministrul a descris-o ca fiind uzuală și parte a procesului de monitorizare a economiei, precizând că nu este legată de vreun acord de finanțare. La finalul vizitei, FMI va comunica concluziile privind situația economică a României.

„Este o vizită uzuală pe care Fondul Monetar Internațional oricum trebuia să o aibă în cursul anului trecut. Nu a fost anul trecut, nu s-a organizat, se organizează în acest an. Nu este vorba de vreun acord, este vorba de vizita uzuală pe care o fac în cooperare pentru a verifica starea economiei. La sfârșitul vizitei ne vor comunica concluziile”, a susținut ministrul.

Cât despre încadrarea României în ținta de deficit bugetar de 7%, Nazare a explicat că evaluarea se va face în cadrul rectificării bugetare, pe baza datelor complete și în urma discuțiilor cu toți ordonatorii de credite. Rezultatele și țintele vor fi comunicate clar, mai ales în contextul procedurii de deficit excesiv.