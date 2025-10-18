Cererea de spații moderne de birouri din Capitală s-a diminuat cu aproximativ 30% în 2025, potrivit datelor Colliers. Scăderea este atribuită în principal reducerii activității din sectorul IT&C, care a generat doar 10% din totalul tranzacțiilor de închiriere din primele nouă luni ale anului – cel mai mic nivel consemnat din 2010 încoace.

În total, companiile au închiriat circa 150.000 de metri pătrați de birouri, iar cererea nouă – adică închirierile care contribuie efectiv la ocuparea spațiilor – s-a situat sub 60.000 de metri pătrați, în scădere cu aproape o treime față de anul trecut.

„Scăderea activității din IT&C la nivel global este principalul factor care a redus cererea de birouri pe piața locală. Înainte de pandemie, acest sector domina piața și ducea la recorduri istorice. În 2025, firmele de IT au închiriat cu 83% mai puțin față de media ultimului deceniu”, a declarat Victor Coșconel, Partener și Head of Leasing | Office & Industrial Agencies la Colliers.

Totuși, în afara segmentului IT, piața se menține stabilă, volumul total al tranzacțiilor fiind apropiat de media ultimilor ani. Colliers estimează că, deși în trimestrul al patrulea sunt așteptate câteva contracte importante din zona tehnologică, acestea nu vor schimba semnificativ tabloul general.

Între 2010 și 2024, companiile IT&C au reprezentat în medie aproape 40% din cererea totală de birouri din București, atingând un maxim de 50% în 2019.

Consultanții Colliers notează că 2025 nu se conturează drept un an excepțional pentru piața de birouri. Incertitudinile economice globale și contextul local mai pesimist au determinat o atitudine mai prudentă din partea firmelor, inclusiv a celor cu capital românesc, mai ales din domenii vulnerabile precum retailul.

Pe de altă parte, se observă o revenire treptată a prezenței fizice la birou.

„Tot mai multe companii solicită o prezență mai constantă a angajaților. Deși nu vor reveni la programul complet de cinci zile, o frecvență de trei sau chiar patru zile la birou devine tot mai comună”, explică Victor Coșconel. „O parte dintre spațiile puse la subînchiriere au fost retrase de pe piață, iar unele companii chiar își extind suprafețele ocupate – o schimbare vizibilă față de anii anteriori.”

Colliers remarcă și interesul crescut al firmelor pentru modernizarea și optimizarea spațiilor de lucru, tendință susținută de soluția integrată Office 360°, care acoperă tot procesul – de la strategie și design, până la implementare și eficientizarea costurilor.

Un alt element pozitiv este echilibrul dintre cerere și ofertă. Deși cererea este mai mică, stocul de spații moderne și bine amplasate rămâne limitat. La ritmul actual, Bucureștiul ar putea absorbi suprafețele vacante în circa cinci ani – o performanță net superioară marilor piețe vest-europene, unde un proces similar ar dura între 10 și 30 de ani.

În aceste condiții, Colliers anticipează o creștere moderată a chiriilor în 2026, de aproximativ 5-10% pentru clădirile competitive, pe fondul ofertei restrânse și al costurilor mai ridicate de construcție.