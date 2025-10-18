Închirierea unei locuințelocuințe nu înseamnă doar semnarea unui contract și plata chiriei. În spatele acestei relații există obligații și responsabilități clare pentru ambele părți. Una dintre cele mai frecvente neclarități apare atunci când se strică ceva în apartament: cine suportă costurile reparațiilor?

Conform prevederilor Codului Civil, proprietarul trebuie să asigure buna funcționare a locuinței.

Asta înseamnă că instalațiile de apă, gaze, canalizare, curent electric sau sistemul de încălzire trebuie să fie în stare bună de utilizare pe toată durata închirierii.

Dacă apar defecțiuni din cauze normale — fără neglijența chiriașului — proprietarul este cel care trebuie să intervină și să repare.

În situația în care acesta este anunțat și nu acționează într-un termen rezonabil, chiriașul poate face reparațiile pe cont propriu, urmând să recupereze suma investită.

În cazuri urgente (de exemplu, o țeavă spartă sau o problemă care poate provoca daune majore), chiriașul are dreptul să remedieze imediat problema, dar este obligat să îl informeze pe proprietar cât mai repede.

Dacă apartamentulapartamentul este închiriat cu electrocasnice incluse — frigider, aragaz, mașină de spălat — și acestea se defectează în timp, răspunderea depinde de cauză.

Dacă problema apare din uzura firească a aparatului, proprietarul este cel care trebuie să repare sau să înlocuiască obiectul.

În schimb, dacă defecțiunea apare din cauza folosirii necorespunzătoare sau a neglijenței chiriașului, acesta va suporta costurile.

Pentru a evita disputele, specialiștii recomandă ca în contractul de închiriere să fie trecut clar cine răspunde pentru întreținerea aparatelor, inclusiv pentru consumabile precum filtre sau garnituri.

Chiriașul are obligația să întrețină locuința în stare bună și să se ocupe de micile reparații care țin de folosirea zilnică a spațiului.

Printre acestea se numără:

-schimbarea becurilor, siguranțelor, prizelor sau întrerupătoarelor;

-înlocuirea pieselor consumabile (garnituri, filtre, baterii);

-repararea obiectelor deteriorate din vina sa (geamuri, mobilier, uși);

-curățenia și întreținerea generală;

-plata utilităților și a cheltuielilor de întreținere, dacă este prevăzut în contract.

Reparațiile majore, cum ar fi cele la instalațiile blocului, acoperiș sau structura clădirii, nu pot fi impuse chiriașului.

Obligația de a anunța defecțiunile

Atunci când apare o problemă care intră în responsabilitatea proprietarului, chiriașulchiriașul trebuie să o comunice imediat.

Dacă nu face acest lucru, poate pierde dreptul de a cere ulterior despăgubiri pentru pagubele produse sau pentru sumele cheltuite la reparații.

Proprietarul are obligația de a asigura o locuință funcțională și sigură pentru chiriaș.

Asta include:

-reparațiile majore la instalațiile de bază (apă, gaz, electricitate, încălzire);

-lucrările de structură (acoperiș, pereți, fundație, infiltrații, izolații);

-înlocuirea dotărilor principale deteriorate din uzură normală;

-remedierea problemelor care țin de părțile comune, dacă acestea afectează apartamentul.

De asemenea, proprietarul nu are voie să intre în locuință fără acordul chiriașului și nu poate limita accesul acestuia la spațiul închiriat.

Dacă refuză să efectueze reparațiile care îi revin, chiriașul poate să le facă pe cont propriu și să solicite restituirea banilor cheltuiți.

În cazurile grave, când locuința devine parțial inutilizabilă, chiriașul poate cere o reducere a chiriei sau chiar rezilierea contractului.

Așadar, responsabilitățile privind întreținerea unei locuințe închiriate sunt împărțite clar prin lege:

proprietarul răspunde pentru reparațiile majore și instalațiile principale, iar chiriașul pentru întreținerea curentă și daunele provocate din neglijență.