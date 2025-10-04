Stocul de spații industriale și logistice din România se apropie de pragul de 8 milioane mp, potrivit raportului Romania Industrial & Logistics Market realizat de Cushman & Wakefield Echinox. Peste 60% din această suprafață este concentrată în proiecte localizate la maximum o oră de mers cu mașina de București, în timp ce regiunile Moldova și Oltenia rămân cel mai puțin dezvoltate, dar cu un potențial ridicat de recuperare pe măsura avansului infrastructurii.

În jurul Bucureștiului, Ploieștiului și Piteștiului sunt dezvoltate aproximativ 4,6 milioane mp din totalul de 7,75 milioane mp existent la nivel național la finalul primului semestru din 2025. În același timp, Timișoara, Brașov și Cluj și-au consolidat rolul de huburi regionale industriale, cu parcuri ce însumează 1,7 milioane mp, adică peste 20% din stoc.

Astfel, Bucureștiul și cele cinci mari centre regionale (București-Ilfov, Sud-Muntenia, Vest, Centru și Nord-Vest) concentrează împreună peste 80% din suprafața totală de hale industriale. București-Ilfov domină clasamentul cu 47,4%, fiind urmat de Vest (15,1%), Sud-Muntenia (11,4%), Centru (9,4%) și Nord-Vest (8,8%).

Cele mai slab dezvoltate zone rămân Nord-Est (2,8%), Sud-Est (1,6%) și Sud-Vest Oltenia (3,6%). Aceste trei regiuni, unde locuiește circa 40% din populația României, însumează sub 10% din stocul total.

În prezent, sunt în construcție circa 440.000 mp de spații industriale, peste 80% dintre acestea fiind în proximitatea Bucureștiului. Alte zone de interes pentru dezvoltatori sunt Nord-Vest, Nord-Est și Vest, unde aproximativ 17% din suprafața livrată în 2025 va fi concentrată în Moldova și Transilvania.

Pe segmentul tranzacțional, activitatea a rămas intensă în perioada ianuarie 2024 – iunie 2025, companiile închiriind aproape 1,4 milioane mp. În același interval, au fost livrate spații noi ce însumează 764.000 mp, iar rata de neocupare s-a menținut scăzută, la 5,8%, fapt ce generează oportunități de dezvoltare în zone cu ofertă limitată.

Cea mai mare parte a cererii din ultimele 18 luni a fost atrasă de București-Ilfov (62%), urmată de Vest (16%) și Nord-Vest (8%).

În ceea ce privește proprietarii de spații, CTP și WDP domină piața, cu un portofoliu combinat de circa 5 milioane mp, reprezentând aproape două treimi din stocul național. Alți dezvoltatori activi sunt VGP, ELI Parks, Logicor și Oresa Industra, iar jucători nou intrați, precum Garbe, Hillwood sau Lion’s Head, își consolidează prezența prin achiziții de terenuri pentru viitoare proiecte.

Ștefan Surcel, Head of Industrial Cushman & Wakefield Echinox: ”Cererea netă de spații logistice și industriale a rămas puternică, fiind alimentată de activitatea de expansiune a chiriașilor din retail, comerț electronic și producție, ce continuă să caute facilități moderne și bine localizate, lucru confirmat de faptul că cele mai mari zece tranzacții cu spații industriale din ultimele 18 luni au fost realizate de companii din acest domenii de activitate. Ne așteptăm ca nivelurile de absorbție să rămână sănătoase și totodată ca piețele regionale să câștige teren, atât din punct de vedere al cererii, cât și al investițiilor atrase, astfel încât să se reducă decalajele dintre București, Transilvania, Banat și zona Moldovei sau a Olteniei.”

