Comisia Europeană a lansat o amplă acțiune de revizuire a legislației digitale și așteaptă sugestii, exemple și bune practici din partea companiilor și antreprenorilor români, prin intermediul casei de avocatură Buju, Stanciu & Asociații (BSA).

Scopul acestei inițiative este reducerea poverii administrative, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), și pregătirea unui nou pachet legislativ denumit „Digital Omnibus”. Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este 12 octombrie 2025.

Avocatul Victor Buju, partener fondator al societății de avocatură BSA, a precizat că Uniunea Europeană este percepută adesea ca având o tendință de reglementare excesivă.

El a subliniat că intenția Comisiei nu este să coboare standardele, ci să elimine birocrația inutilă care încetinește activitatea antreprenorilor europeni în competiția globală cu Statele Unite și China.

„Uniunea Europeană are reputația (nu mereu nedreaptă) de reglementare excesivă. Comisia Europeană nu vrea să coboare standardele, ci să nu mai supună business-urile la birocrație inutilă, care frânează antreprenorii în competiția cu SUA și China. Spus altfel, se taie dublurile de conformare, dar se păstrează nivelul de protecție. De aceea, vrea să audă vocile din mediul de afaceri. Prin urmare, Comisia Europeană așteaptă sugestii pentru legislația privind mediul digital, de la date la securitate cibernetică și AI de la companii din toate țările membre. Echipa noastră se ocupă de centralizarea acelor propuneri și de trimiterea lor la Comisia Europeană. Așadar așteptăm sugestiile antreprenorilor și firmelor din România până pe 12 octombrie”, explică Victor Buju.

Orice actor care interacționează cu mediul digital și are experiență de business – companii, organizații, antreprenori sau experți – poate trimite propuneri până pe 12 octombrie. Acestea pot fi transmise prin email la adresa office@bsa.ro sau telefonic la 0744.368.368.

Un exemplu de legislație considerată învechită este reglementarea privind cookie-urile, care nu a mai fost actualizată de 15 ani. Avocații BSA au arătat că apelul deschis de Comisia Europeană reprezintă o oportunitate rară pentru mediul privat de a transforma frustrarea generată de obligațiile de conformare în propuneri de modificare a cadrului normativ.

Printre situațiile semnalate se află suprapuneri și redundanțe în domenii cheie:

GDPR vs. AI Act – evaluarea de impact (DPIA) duplicată de evaluarea de risc AI, deși vizează aceleași controale, dar cu formulare diferite;

– evaluarea de impact (DPIA) duplicată de evaluarea de risc AI, deși vizează aceleași controale, dar cu formulare diferite; NIS2 vs. GDPR – raportări paralele pentru incidente de securitate, cu termene și formate distincte;

– raportări paralele pentru incidente de securitate, cu termene și formate distincte; Data Act vs. Secrete comerciale – confuzii legate de accesul și partajarea datelor industriale, ce blochează colaborările;

– confuzii legate de accesul și partajarea datelor industriale, ce blochează colaborările; Once-only reporting – principiul raportării unice este inexistent în practică, aceleași informații fiind solicitate de mai multe autorități, în formate diferite.

Potrivit specialiștilor, o sinteză a acestor reglementări într-un cadru unic ar putea aduce coerență procedurală, fără a compromite standardele de protecție.

Avocatul Marius Stanciu, partener BSA, a explicat că, dacă Uniunea Europeană reușește să reducă birocrația, rezultatul va fi vizibil în timp câștigat pentru inovație și în costuri mai mici generate de conformare.

Stanciu a subliniat că beneficiile pentru firme ar fi multiple: mai puține reguli suprapuse ar însemna decizii mai rapide și costuri mai reduse; eliminarea raportărilor redundante ar elibera timp din activitățile de back-office, care ar putea fi redirecționat către produse și clienți; iar claritatea legislativă la intersecția dintre protecția datelor, inteligența artificială și securitatea cibernetică ar reduce semnificativ riscul legal.

„Regulile bune seamănă cu un drum bine marcat: nu te obligă să oprești din 3 în 3 metri ca să mai completezi un formular. Dacă Europa chiar vrea să simplifice, rezultatul se vede în timp câștigat pentru inovație și în mai puțini bani aruncați pe conformare care se mușcă singură de coadă. Pe scurt: mai puțină hârțogăraie, mai multă dezvoltare”, spune Marius Stanciu.

La rândul său, Alexandru Alexandrescu, coordonatorul practicii Data & AI din cadrul BSA, a arătat că firmele nu cer schimbări spectaculoase, ci doar coerență: definiții unitare, raportări care nu se repetă și un traseu de conformare clar și predictibil.

„Din ce vedem în teren, companiile nu cer minuni. Cer aceleași definiții peste tot, raportări care nu se repetă și un traseu de conformare unic, previzibil. Dacă Digital Omnibus va aduce aceste trei lucruri, IMM-urile vor simți diferența la cash-flow, nu doar la teorie”, a afirmat Alexandrescu.

Avocații BSA au precizat că au început deja să primească sesizări din partea unor companii active în software, fintech, producție/IoT și sănătate. Printre problemele evidențiate se află definiții nealiniate între reglementări, raportări duplicate și trasee paralele de conformare, toate situate la intersecția dintre date, AI și securitate cibernetică.

Specialiștii susțin că aceste cazuri reprezintă exact tipologia de blocaje pe care inițiativa Comisiei Europene urmărește să o identifice și să o corecteze. Propunerile primite vor fi analizate și grupate de BSA, iar ulterior vor fi transformate într-o contribuție comună către Bruxelles.

Procesul de validare este unul rapid, fiind realizat printr-un schimb direct de informații și o discuție tehnică de maximum o oră, desfășurată online sau la sediul firmei de avocatură. Participanții au garanția confidențialității sau, dacă solicită, a anonimizării.

Experții atrag atenția că apelul actual al Comisiei Europene este o oportunitate unică pentru firmele din România de a influența modul în care va arăta legislația digitală în următorii ani.

În loc să se limiteze la respectarea unor reguli impuse de sus, companiile au acum ocazia să își facă auzită vocea și să propună modificări care să reducă povara birocratică.

Data-limită pentru transmiterea propunerilor este 12 octombrie 2025. După această etapă, Comisia Europeană va începe redactarea pachetului legislativ „Digital Omnibus”, care va integra propunerile venite din toate statele membre.