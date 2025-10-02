Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a confirmat că sumele necesare pentru efectuarea plăților către fermieri sunt deja asigurate. Potrivit secretarului de stat Adrian Pintea, avansurile vor fi achitate între 16 octombrie și 30 noiembrie, valoarea totală fiind estimată între 1,2 și 1,3 miliarde de euro.

Ulterior, de la 1 decembrie, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va începe plata integrală a subvențiilor, cu o valoare suplimentară de 300-400 de milioane de euro.

„Ministerul are asigurate fondurile necesare pentru fermieri pentru producţie şi anul acesta. Între 16 octombrie şi 30 noiembrie, perioadă în care se acordă aceste plăţi în avans, o să acordăm peste un miliard de euro, undeva în jur la 1,2-1,3 miliarde de euro, iar începând cu data de 1 decembrie plata finală undeva în jur la 300-400 milioane de euro”, a explicat secretarul de stat.

Acest calendar de plată a fost stabilit pentru a sprijini fermierii în perioada de toamnă, când cheltuielile pentru lucrările agricole și pregătirea culturilor de anul viitor sunt ridicate.

Oficialul MADR a subliniat că România a primit autorizarea din partea Comisiei Europene pentru acordarea unui avans de 70% din plățile directe destinate fermierilor.

„Cel mai important lucru în acest moment este plata fermierilor. Îmbucurător este că avem aceşti bani. România a primit aprobarea din partea Comisiei Europene de a acorda 70% în avans pentru plata fermierilor”, a precizat Adrian Pintea.

Conform Planului Național Strategic 2023-2027, cuantumul plăților directe incluse în avans este calculat la nivelul stabilit pentru anul 2025. Procentul aprobat se aplică pentru toate tipurile de sprijin direct acordate prin APIA.

Astfel, fermierii și crescătorii de animale vor încasa 70% din plățile directe pe hectar sau pe cap de animal, iar pentru plățile compensatorii din cadrul măsurilor de dezvoltare rurală procentul va fi de 85%.

Declarațiile oficialului MADR au fost făcute în cadrul Bucharest Food Summit, ajuns la a VIII-a ediție. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 1-3 octombrie, la Aula Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din București.

Bucharest Food Summit este considerat cel mai important eveniment de tip „De la furcă la furculiță” din România și Europa de Sud-Est. În acest cadru, fermierii, antreprenorii și decidenții din agricultură discută soluții de dezvoltare pentru sectorul agroalimentar.

Programul reunește anual antreprenori, reprezentanți ai administrației centrale și locale, bancheri, asigurători, investitori, directori de companii și specialiști internaționali. Participanții abordează teme legate de agricultură, producția alimentară și de băuturi, retail, HoReCa, energie și sustenabilitate.

Organizatorii subliniază că Bucharest Food Summit are rolul de a crea o platformă B2B dedicată dialogului între liderii din industrie. Printre participanți se numără mari fermieri, oameni de afaceri, reprezentanți ai autorităților centrale, dar și experți din mediul academic și din cercetare.

Summit-ul oferă o oportunitate unică pentru schimb de idei, parteneriate și promovarea inovațiilor în agricultură și industria alimentară. În același timp, evenimentul devine un spațiu de discuții privind politicile publice și modul în care acestea influențează dezvoltarea sectorului agricol.

Prin anunțurile făcute în cadrul conferinței, MADR transmite un semnal fermierilor că fondurile europene și naționale sunt accesibile, iar plățile vor fi realizate conform unui calendar clar, cu impact direct în susținerea producției agricole.