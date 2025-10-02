Președintele a afirmat că instituția fiscală lucrează deja cu un produs informatic românesc, prin care pot fi identificate rapid firmele fantomă și circuitele fictive de tip carusel. El a precizat că Ministerul Finanțelor și ANAF vor face în curând o comunicare publică despre stadiul acestui proces de digitalizare.

Declarațiile au venit la scurt timp după ce polițiștii din Bistrița-Năsăud au anunțat destructurarea unei rețele formate din patru rude. Acestea ar fi creat un circuit fictiv pentru a obține rambursări ilegale de TVA, prejudiciul fiind estimat la 4 milioane de lei.

Nicușor Dan a spus că tema evaziunii fiscale a fost inclusă pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării la sfârșitul lunii iunie. El a menționat și discuțiile purtate cu ministrul Finanțelor, în care a fost analizată posibilitatea utilizării soluțiilor digitale pentru limitarea pierderilor la buget.

„Într-o discuție de acum două săptămâni cu ministrul de Finanțe am discutat, de asemenea. Există un produs informatic românesc cu care ANAF lucrează și care permite detectarea unor firme-fantomă care ajută la decontarea unui TVA care nu există. O să facem o comunicare publică, împreună cu Ministerul de Finanțe, despre stadiul în care ne aflăm în procesul de digitalizare a acestui fenomen”, a afirmat șeful statului.

Referitor la ținta de deficit și relația cu Comisia Europeană, Nicușor Dan a declarat că România nu se confruntă în prezent cu un risc de suspendare a finanțărilor. El a arătat că, în condițiile în care vor fi continuate politicile actuale, acest risc se va diminua.

Președintele a amintit existența mai multor pachete legislative, dintre care patru urmează să fie analizate la Curtea Constituțională.

„Nu există vreun risc acum pe fonduri europene. În măsura în care vom continua politica de până acum, riscul acesta se va depărta și mai mult. Au fost cinci pachete, din care patru vor fi dezbătute de CCR. Pachetul pe administrație este mai mult unul de reformă decât unul care să țintească direct deficitul”, a explicat el.

Șeful statului a explicat că este nevoie de continuarea reformelor în administrația publică, atât la nivel local, cât și central. Potrivit acestuia, măsurile deja implementate nu au un impact semnificativ asupra deficitului, dar reprezintă o bază pentru eficientizarea cheltuielilor.