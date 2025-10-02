Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) care au intrat în insolvenţă în primele opt luni ale anului 2025 a fost de 4.561, potrivit datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cifra marchează o scădere de 2,06% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, când au fost raportate 4.657 de insolvenţe, ceea ce arată o uşoară temperare a fenomenului.

Bucureştiul rămâne însă în topul zonelor cu cele mai multe firme aflate în dificultate financiară. În Capitală au fost înregistrate 827 de cazuri de insolvenţă, în creştere cu 1,6% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

După Bucureşti, judeţul Bihor ocupă locul al doilea, cu 412 cazuri (o creştere de 2,74%), urmat de Cluj, cu 310 cazuri (scădere de 5,78%), Ilfov – 240 (plus 27,66%), Timiş – 239 (minus 12,13%) şi Prahova – 151 (minus 4,43%).

La polul opus, printre judeţele cu cele mai puţine insolvenţe se numără Covasna, cu doar 16 cazuri, în scădere cu 27,27% faţă de 2024, Harghita – 21 (în creştere cu 23,53%), Botoşani – 22 (în scădere cu 42,11%) şi Vaslui – 26 (minus 7,14%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a consemnat în comerţul cu ridicata şi amănuntul, precum şi în sectorul reparării autovehiculelor şi motocicletelor. Acestea au totalizat 1.004 cazuri, dar reprezintă o scădere semnificativă de 17,57% comparativ cu anul anterior.

Urmează domeniul construcţiilor, cu 866 insolvenţe (scădere de 10,72%), transportul şi depozitarea – 515 cazuri (creştere de 8,42%) şi industria prelucrătoare – 481 cazuri (minus 12,39%).

În luna august 2025, au fost raportate 499 de insolvenţe, cele mai multe fiind în Bucureşti (61), Bihor (52), Timiş (40), Ilfov (39) şi Cluj (31).

În paralel cu aceste statistici, proiect de lege vizează introducerea, începând cu 1 ianuarie 2026, a unor serie de taxe pentru serviciile oferite de ONRC. În prezent, toate operaţiunile sunt suportate de la bugetul de stat, iar în expunerea de motive se arată că este necesară o schimbare pentru a reflecta costurile reale şi pentru a asigura o finanţare sustenabilă a instituţiei.

Potrivit proiectului, pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerţului se va percepe o taxă de 200 de lei, iar pentru verificarea disponibilităţii unei firme şi rezervarea denumirii se va introduce o taxă de 20 de lei. De asemenea, transmiterea documentelor spre publicare în Monitorul Oficial al României va fi taxată cu 10 lei.

Un element important al noilor reglementări este reducerea la jumătate a taxelor pentru operaţiunile efectuate electronic, prin portalul de servicii online al ONRC. Plata taxelor se va putea face prin portal, prin POS, virament bancar în contul ONRC deschis la Trezoreria Statului sau în numerar la casieriile instituţiei.

Nivelul taxelor urmează să fie actualizat anual, prin hotărâre de Guvern, în funcţie de rata inflaţiei, la propunerea Ministerului Justiţiei.