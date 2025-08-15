Potrivit proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, o companie poate fi considerată inactivă dacă nu deține cont bancar în România sau dacă nu a depus situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal. Inițiatorii consideră că lipsa contului bancar este la fel de importantă ca lipsa sediului social, lipsa organelor statutare sau durata de funcționare a societății, toate fiind motive de inactivitate fiscală.

Nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul stabilit constituie, de asemenea, condiție de declarare ca inactivă a persoanei juridice, deoarece aceste situații trebuie să reflecte fidel poziția și performanța financiară, precum și alte informații legale referitoare la activitatea desfășurată.

Ministerul Finanțelor propune limitarea perioadei de inactivitate la maximum un an pentru persoanele și entitățile care vor intra în inactivitate după intrarea în vigoare a legii, iar pentru inactivarea voluntară la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) perioada maximă va fi de 3 ani. Pentru contribuabilii care depășesc perioada maximă și nu se reactivează, ANAF va solicita insolvența, lichidarea sau radierea, după caz.

Contribuabilii declarați inactivi cu vechime mai mare de 3 ani care nu se reactivează în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii vor fi supuși procedurilor de insolvență, dizolvare, lichidare sau radiere. Cei declarați inactivi cu vechime mai mică de 3 ani, dacă nu se reactivează în termen de un an de la intrarea în vigoare a legii, vor fi supuși acelorași proceduri.

Organele fiscale vor putea, de asemenea, să recupereze cheltuielile efectuate pentru lichidarea, radierea sau dizolvarea persoanelor juridice declarate inactive de la asociații acestora, care vor răspunde solidar pentru aceste costuri.

„Lipsa contului bancar deschis la o instituţie de credit din România, în cazul persoanelor juridice, constituie motiv de inactivare fiscală, aceasta fiind o informaţie financiară la fel de importantă ca lipsa sediului social, lipsa organelor statutare sau a duratei de funcţionare a societăţii, care la rândul lor constituie motive de inactivitate fiscală. De asemenea, se propune ca nedepunerea în termen de 5 luni de zile de la împlinirea termenului legal a situaţiilor financiare anuale să constituie condiţie de declarare ca inactiv a persoanei juridice, întrucât, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceste situaţii trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a altor informaţii, în condiţiile legii, referitoare la activitatea desfăşurată”, arată expunerea de motive care însoţeşte proiectul de act normativ.

Datele furnizate de ANAF arată că România are aproape 500.000 de afaceriști cu obligații fiscale neachitate. În prezent, sunt înregistrați 462.730 contribuabili sau plătitori inactivi, dintre care 120.322 au datorii neplătite în valoare de 3,53 miliarde lei.

Din totalul contribuabililor inactivi, 292.330 se află în această stare de peste 5 ani, 61.811 între 3 și 5 ani, iar 108.589 sub 3 ani.

„În plus se propune ca organul fiscal să recupereze cheltuielile efectuate de acesta în vederea lichidării/radierii/dizolvării persoanelor juridice declarate inactive de la asociaţii persoanei juridice, care răspund solidar, pentru aceste cheltuieli”, mai arată documentul respectiv.

Conform Codului Fiscal, unul dintre efectele inactivității este că acei contribuabili care desfășoară activități economice în perioada de inactivitate trebuie să plătească impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii, dar nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA aferente achizițiilor efectuate în această perioadă.