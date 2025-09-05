FACIAS a evaluat datele publicate de ANAF și a constatat că printre cei 42.302 contribuabili incluși pe lista restanțierilor, 5.400 de firme au datorii ce depășesc pragul de un milion de lei. Valoarea totală depășește 59 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 11,6 miliarde de euro.

Potrivit organizației, recuperarea chiar și a acestei sume ar putea permite acoperirea deficitului bugetar cu care România se confruntă în prezent, fără a fi necesară introducerea unor noi taxe pentru contribuabilii care își achită la timp obligațiile. Impactul ar fi semnificativ pentru stabilitatea financiară a statului.

Analiza juridică a companiilor restante relevă o situație complexă: 2.730 dintre ele se află în faliment, 1.639 au fost declarate insolvabile, iar 618 sunt în insolvență. Pentru alte 503 societăți nu există informații clare privind statutul juridic, ceea ce complică procesul de colectare.

Din totalul datoriilor, 35,2 miliarde de lei provin de la firme deja în faliment, iar 13,2 miliarde de la societăți declarate insolvabile. Alte 10,6 miliarde de lei reprezintă restanțe ale unor companii aflate în insolvență sau cu statut juridic incert.

Având în vedere dimensiunea restanțelor, FACIAS a lansat campania națională „Cine răspunde?”, prin care solicită autorităților să accelereze măsurile de recuperare a sumelor datorate bugetului public. Obiectivul principal al campaniei este responsabilizarea instituțiilor implicate în administrarea fiscală.

Organizația subliniază că, în lipsa unor măsuri eficiente, presiunea financiară rămâne pe contribuabilii corecți. Astfel, este necesar un plan coerent de recuperare, inclusiv prin acțiuni ferme asupra companiilor cu datorii majore.

Campania vine și în contextul în care România caută soluții pentru echilibrarea bugetului și pentru respectarea angajamentelor asumate la nivel european. Sumele menționate, dacă ar fi recuperate, ar reduce considerabil dependența de noi împrumuturi sau majorări de taxe.

ANAF are atribuții directe în monitorizarea și colectarea obligațiilor fiscale de la persoanele juridice din România. Printre acestea se numără publicarea periodică a listelor cu firmele care își achită obligațiile (lista albă) și a celor cu restanțe (lista neagră). Listele se actualizează trimestrial și contribuie la transparență fiscală și la stimularea conformității.

Ultima listă a fost publicată pentru situația datoriilor restante la 30 iunie 2025. Conform procedurilor, firmele sunt notificate în scris până pe 15 ale primei luni din trimestrul următor, având posibilitatea să corecteze erori sau să își achite datoriile pentru a fi eliminate de pe listă.

Regulamentul publicării este stabilit prin Ordinul președintelui ANAF nr. 558/2016, modificat ulterior prin Ordinul nr. 509/2019. Conform acestuia, nu sunt incluse în listă restanțele sub anumite plafoane: 250.000 lei pentru contribuabili mijlocii și 100.000 lei pentru ceilalți debitori persoane juridice.

La nivelul județului Ialomița, lista publicată de ANAF arată 249 de agenți economici cu restanțe la bugetul consolidat de 293,42 milioane de lei, neachitate până la momentul afișării.

Pe fiecare subunitate teritorială, situația arată diferențe notabile. La Slobozia, 124 de contribuabili au acumulat debite totale de 202,07 milioane lei.

În Urziceni, 85 de companii au restanțe în valoare de 65,77 milioane lei. La Fetești, 35 de agenți economici figurează cu datorii de 22,16 milioane lei. În plus, cinci contribuabili gestionați de Compartimentul pentru contribuabili mijlocii înregistrează un debit total de 3,42 milioane lei.

Din totalul de aproape 293,42 milioane lei, suma principală neachitată este de 206,24 milioane lei. La aceasta se adaugă accesorii calculate de 90,92 milioane lei, reprezentând dobânzi și penalități.

Lista completă a datornicilor poate fi consultată pe site-ul ANAF, unde sunt publicate datele actualizate trimestrial.