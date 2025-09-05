Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a avut rezultate record în al doilea trimestru al anului, după ce a făcut mai multe controale la persoane cu averi mari.

La Cluj-Napoca au fost găsite cazuri uriașe de venituri nedeclarate, de sute de milioane de lei. Cel mai mare caz descoperit este al unui clujean care avea venituri de 172 milioane de lei, pentru care nu a plătit taxe. În total, doar la trei persoane din județul Cluj, ANAF a descoperit venituri ascunse de 337 milioane lei și le-a pus să plătească 93 milioane lei, din care aproape 40 de milioane sunt dobânzi și penalități.

Top 3 cazuri mari descoperite la Cluj în trimestrul al doilea:

172 milioane lei venituri nedeclarate → taxe și penalități de 47,5 milioane lei.

131 milioane lei venituri nedeclarate → taxe și penalități de 36 milioane lei.

34 milioane lei venituri nedeclarate → taxe și penalități de 9,5 milioane lei.

În total, ANAF a făcut 167 de controale în acest trimestru (față de 132 în primul trimestru) și a descoperit venituri nedeclarate de 398 milioane lei (din care 337 milioane doar la Cluj).

Potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia, Fiscul are reguli clare pentru cum verifică veniturile persoanelor fizice și dacă acestea își declară corect banii.

Direcția generală de control venituri persoane fizice:

analizează cine are risc să nu declare veniturile;

trimite notificări de conformare (atenționări);

face planuri de controale;

face verificări pe documente și verificări fiscale directe.

Serviciile de verificări fiscale din direcțiile regionale:

aplică în teren planurile de control primite de la Direcția generală;

verifică situația veniturilor și documentele persoanelor fizice.

Toate aceste structuri pot face verificări oriunde în țară.

Ce înseamnă contravenție fiscală? Conform Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, este orice faptă prin care o persoană (fizică sau juridică) nu respectă obligațiile fiscale, dar care nu este atât de gravă încât să fie considerată infracțiune. Exemple de contravenții:

nu depui la timp declarațiile fiscale sau alte formulare obligatorii;

nu declari corect veniturile, bunurile sau taxele datorate;

nu pui la dispoziția ANAF documentele cerute (registre, acte, arhive electronice etc.);

nu respecți măsurile stabilite de ANAF în urma unui control;

nu reții sau nu plătești impozitele și contribuțiile reținute la sursă (de exemplu, pentru angajați);

nu trimiți informațiile cerute de lege, la timp și complet (valabil pentru firme, bănci, intermediari, platforme online, instituții financiare etc.);

refuzi să predai bunurile pentru executare silită sau să le prezinți la verificare;

faci tranzacții intracomunitare fără să fii înscris în Registrul operatorilor intracomunitari.

Amenzile:

pentru persoane fizice, amenzile variază de la 50 lei la 8.000 lei , în funcție de abatere;

, în funcție de abatere; pentru firme, amenzile pot ajunge și la 100.000 lei sau chiar mai mult, dacă este vorba de raportări internaționale sau obligații speciale;

sau chiar mai mult, dacă este vorba de raportări internaționale sau obligații speciale; pentru nedepunerea declarațiilor de venit și a declarației unice, amenda este între 50 și 500 lei ;

; pentru nerespectarea obligațiilor legate de fișierul SAF-T sau declarațiile recapitulative de TVA, amenzile sunt între 500 și 5.000 lei, dar nu se aplică dacă se corectează din proprie inițiativă, înainte ca ANAF să constate problema.

Atenție! Contravențiile se aplică și persoanelor fizice, și firmelor. Sumele încasate din amenzi merg la bugetul de stat sau la bugetele locale. Dacă corectezi declarațiile înainte ca ANAF să constate neregulile, în multe cazuri nu mai ești amendat.