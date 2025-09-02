Sancțiunile pentru neconformarea cu sistemul RO e-TVA au fost amânate din nou și vor intra în vigoare abia de la 1 ianuarie 2026, potrivit Ordonanței nr. 22/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, adoptată și publicată săptămâna trecută în Monitorul Oficial.

Ordonanța prevede că anumite sancțiuni legate de e-TVA se suspendă până la 31 decembrie 2025, astfel încât firmele și persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA trebuie să fie pregătite pentru aplicarea acestora începând cu anul viitor. Concret, cei care nu transmit un răspuns la Notificarea de conformare RO e-TVA în termen de 20 de zile riscă amenzi între 1.000 și 10.000 de lei, în funcție de categoria în care se încadrează.

De asemenea, nefurnizarea sau furnizarea incompletă a informațiilor solicitate pentru clarificarea diferențelor dintre valorile precompletate prin decontul RO e-TVA și valorile completate de contribuabil constituie un indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al TVA. Potrivit Ordonanței, persoanele impozabile prezintă risc de rambursare necuvenită a TVA dacă nu transmit răspunsul la notificare sau dacă există diferențe semnificative, nejustificate prin informații complete și concludente, care depășesc minimum 20% și 5.000 de lei.

Pentru contribuabilii care aplică sistemul TVA la încasare, sancțiunile rămân suspendate până la sfârșitul anului 2025.

Aceasta nu este prima amânare a sancțiunilor: anterior, aplicarea lor fusese suspendată până la 1 iulie 2025 prin OUG nr. 138/2024, adoptată la finalul anului trecut. Aceasta introdusese modificări pentru sistemele digitale gestionate de ANAF, precum RO e-Factura, RO e-TVA și RO e-Transport.

În cazul e-TVA, obligația de a răspunde la notificările privind diferențele identificate de ANAF fusese amânată, pentru firmele care aplică TVA la încasare, până la 1 august 2025. Amânarea sancțiunilor fusese justificată de solicitările repetate ale mediului de afaceri.

Decontul precompletat RO e-TVA a fost implementat începând cu 1 august 2024 pentru operațiunile efectuate din 1 iulie 2024 și trebuie transmis pentru fiecare perioadă fiscală până la data de 5 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA. Decontul conține informații privind operațiunile economice declarate de contribuabili și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și ANAF.

În situația în care se identifică diferențe semnificative între valorile precompletate și cele declarate de contribuabil prin decontul D300, ANAF va notifica persoana impozabilă printr-o Notificare de conformare RO e-TVA, la care va trebui să se răspundă în termen de 20 de zile, obligație ce va deveni obligatorie de la 1 ianuarie 2026, conform Ordonanței 22/2025.