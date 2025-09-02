Al Treilea Război Mondial, tot mai aproape? Francezii tratează cu maximă atenție scenariul unui posibil nou conflict global.

Conform unui document obținut de publicația Le Canard Enchaîné, autoritățile franceze au cerut spitalelor să fie pregătite, până cel târziu în luna martie a anului viitor, pentru eventualitatea unui „angajament militar major” pe continentul european.

Pregătirea spitalelor pentru război presupune adaptarea sistemului sanitar civil pentru a gestiona un aflux masiv de răniți, nu doar cetățeni francezi, ci și persoane din alte țări europene. Aceasta reflectă rolul Franței ca stat de sprijin într-un conflict major, în care solidaritatea între aliați ar implica, printre altele, primirea și îngrijirea victimelor de pe diferite fronturi.

„Este vorba despre anticipare, pregătire și răspuns la nevoile sanitare ale populației, integrând în același timp cerințele specifice apărării naționale”, se arată în documentele privind pregătirea spitalelor în cazul unui război.

Îngrijorările privind posibilitatea unui nou Război Mondial au crescut în contextul invaziei rusești din Ucraina. De la începutul acesteia, armata rusă și grupările paramilitare asociate au început să includă tot mai multe femei în unități de luptă. Deși legea federală interzice oficial recrutarea lor pentru misiuni pe front, realitatea de pe teren arată contrariul. Femeile ocupă roluri diverse, de la lunetiști și operatoare de drone până la conducerea de detașamente, devenind tot mai vizibile în războiul condus de Kremlin.

Un exemplu recent este cel al Iuliei Gubanova, administratoarea districtului Iakîmivka din regiunea ocupată Zaporojie. În octombrie 2024, aceasta a anunțat pe Telegram că se alătură unității BARS-Sarmat, preluând conducerea unui detașament exclusiv feminin, responsabil cu testarea dronelor în condiții de luptă reale.

Noua formațiune a fost denumită „Vrăjitoarele Nopții 2.0”, în aluzie la regimentul sovietic de bombardament nocturn din cel de-al Doilea Război Mondial. Filmările difuzate pe canalele rusești arată femei în uniforme, antrenându-se cu drone și arme de asalt, sub sloganul „Lovim fără ezitare”.

Unitățile BARS (Forțele de Rezervă de Luptă), inițial create sub tutela Ministerului Apărării, s-au transformat într-o rețea de structuri paramilitare cu autonomie crescută, asemănătoare companiilor militare private. În lipsa voluntarilor bărbați, aceste structuri oferă femeilor oportunitatea de a ocupa poziții de luptă.

Exemple semnificative provin și din unitățile afiliate companiei militare Redut:

Unitatea „Española”, înființată în 2022 de susținători radicali, a integrat treptat femei într-un pluton de lunetiști;

batalionul Borz a creat două detașamente formate exclusiv din femei, unul de lunetiști și altul de operatoare de drone.

Mai multe puteți citi aici.