Un exemplu recent este cazul Iuliei Gubanova, administratoarea districtului Iakîmivka din regiunea ocupată Zaporojie. În octombrie 2024, aceasta anunța pe Telegram că se alătură unității BARS-Sarmat, preluând conducerea unui detașament exclusiv feminin, însărcinat cu testarea dronelor în condiții reale de luptă.

Noua formațiune a primit numele „Vrăjitoarele Nopții 2.0”, trimitere la regimentul sovietic de bombardament nocturn din cel de-al Doilea Război Mondial. Filmările difuzate pe canalele rusești arată femei în uniforme, antrenându-se cu drone și arme de asalt, sub sloganul „Lovim fără ezitare”.

Unitățile BARS (Forțele de Rezervă de Luptă), create inițial sub tutela Ministerului Apărării, au evoluat către o rețea de structuri paramilitare cu autonomie crescută, asemănătoare companiilor militare private. În lipsa voluntarilor bărbați, acestea oferă femeilor acces la poziții de luptă.

Exemple notabile sunt și unitățile sub umbrela companiei militare Redut:

„Española”, creată în 2022 de suporteri radicali, a inclus treptat femei într-un pluton de lunetiste;

batalionul Borz a înființat două detașamente exclusiv feminine – unul de lunetiste și unul de operatoare de drone.

Recrutările sunt anunțate pe VKontakte și includ stimulente financiare: salarii de peste 2.000 euro lunar, compensații în caz de rănire sau deces și prime speciale pentru distrugerea echipamentului militar occidental.

Autoritățile ruse prezintă implicarea femeilor drept o continuare a eroismului sovietic. Dmitri Rogozin, fondator al unității BARS-Sarmat, a publicat imagini de arhivă cu aviatoarele din anii ’40, evocând „moștenirea glorioasă” a regimentului de bombardament nocturn.

Aceleași referințe au fost folosite și de unitatea „Española”, care în februarie 2024 a difuzat imagini cu eroina sovietică Aliya Moldagulova. Sociologii arată că aceste repere servesc la mobilizarea femeilor în logica propagandei oficiale, ce descrie conflictul din Ucraina ca o reluare a luptei împotriva nazismului.

Analizele ISW arată că apelul la femei are și o componentă pragmatică: Kremlinul impune cote stricte de mobilizare regiunilor și administrațiilor din teritoriile ocupate. În lipsa unui flux constant de bărbați, femeile devin soluția pentru atingerea obiectivelor numerice.

Rolurile preferate pentru recrutarea lor sunt cele de operatoare de drone și lunetiste, domenii unde pregătirea fizică intensă nu este esențială, iar instruirea poate fi comprimată pe termen scurt.

Deși realitatea arată o prezență tot mai mare a femeilor pe linia frontului, autoritățile de la Moscova evită să oficializeze acest fapt. Legislația interzice, în principiu, participarea lor în unități de luptă, astfel că recrutarea este gestionată prin batalioane de voluntari sau structuri semi-private.

Această abordare oferă Kremlinului un avantaj propagandistic: poate folosi resursa umană feminină fără a recunoaște oficial implicarea, păstrând narativul conform căruia doar armata ucraineană „își mobilizează femeile cu forța”.