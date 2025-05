Rusia dispune de mijloacele pentru „o încheiere logică” a războiului, a declarat liderul de la Kremlin, evocând pentru prima dată în ultimele luni posibilitatea unei escaladări nucleare, într-un moment în care capitala ucraineană este zguduită de noi atacuri aeriene sângeroase.

Într-un interviu difuzat duminică de televiziunea de stat rusă, președintele Vladimir Putin a afirmat că Federația Rusă nu a avut până acum nevoie să recurgă la arme nucleare în războiul din Ucraina, dar nu a exclus această posibilitate pe termen lung. Declarația a fost publicată parțial pe canalul oficial al Kremlinului de pe platforma Telegram și amplificată ulterior de canale mediatice pro-ruse.

Mesajul lui Putin vine la doar câteva ore după un atac masiv cu drone asupra Kievului, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Potrivit autorităților locale, 11 persoane, inclusiv doi copii, au fost ucise, iar mai multe clădiri rezidențiale au fost cuprinse de flăcări. Zeci de vehicule au fost distruse, iar salvatorii au acționat ore în șir pentru a extrage supraviețuitori din dărâmături.

Tonul folosit de liderul de la Kremlin semnalează, potrivit analiștilor occidentali, o combinație de amenințare latentă și determinare strategică. Deși Putin evită explicit să afirme că Rusia va folosi arme nucleare, el subliniază faptul că opțiunea rămâne pe masa deciziilor.

