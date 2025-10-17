Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) a avertizat, într-o scrisoare oficială adresată premierului Ilie Bolojan, că întregul sistem feroviar național se află în pragul colapsului, existând riscul iminent al blocării activității și al intrării în insolvență a unor companii feroviare.

Potrivit documentului, situația critică a fost determinată de subfinanțarea cronică, degradarea infrastructurii și lipsa investițiilor în materialul rulant.

Sindicaliștii au solicitat convocarea, în regim de urgență, a unei întâlniri la nivel guvernamental la care să participe toate instituțiile și organizațiile implicate – Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor, societățile feroviare și organizațiile sindicale reprezentative – pentru a identifica soluții concrete și imediate care să salveze sectorul feroviar.

Ei au explicat că intervenția rapidă și coordonată este esențială pentru a preveni pierderea capacității operaționale a sistemului și diminuarea rolului strategic al căii ferate în economia României și în rețeaua de transport european.

Federația a subliniat că Guvernul ar trebui să trateze calea ferată ca un domeniu de importanță strategică națională, nu doar ca pe o problemă bugetară. Conducerea FNFMCV a precizat că soluțiile există, însă pentru implementarea lor este necesară viziune, voință politică și un plan coerent, aplicabil imediat.

„Este momentul ca Guvernul României să trateze calea ferată ca pe un domeniu de importanţă strategică naţională, nu doar ca pe o problemă bugetară. Soluţiile există, însă este nevoie de viziune, voinţă politică şi un plan coerent, aplicabil imediat. Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane îşi reafirmă disponibilitatea de a colabora cu toate instituţiile implicate pentru stabilizarea şi dezvoltarea transportului feroviar românesc, în beneficiul angajaţilor, economiei şi societăţii”, se arată în scrisoarea adresată premierului Ilie Bolojan.

În scrisoarea adresată premierului, sindicaliștii au atras atenția că societățile feroviare se confruntă cu o situație financiară extrem de dificilă, fiind incapabile să asigure plata salariilor angajaților care mențin siguranța circulației trenurilor. De asemenea, acestea nu își mai pot achita facturile către furnizori, reparatori de material rulant și prestatori de servicii, acumulând datorii care depășesc un miliard de lei.

FNFMCV a explicat că subfinanțarea cronică a sectorului feroviar a dus la degradarea continuă a infrastructurii și a materialului rulant, iar România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește condițiile de transport și gradul de încredere al călătorilor.

Sindicaliștii au precizat că întreg sistemul este amenințat de blocarea activității și de intrarea în insolvență a unor companii feroviare, citând ca exemplu situația CFR Marfă.

„Calea ferată din România se confruntă de ani de zile cu o subfinanţare cronică, realitate demonstrată de starea actuală a infrastructurii şi a materialului rulant. După 35 de ani de democraţie, sectorul feroviar, în loc să se dezvolte, s-a degradat continuu, ajungând pe ultimul loc în Uniunea Europeană atât în ceea ce priveşte condiţiile de transport, cât şi gradul de încredere al cetăţenilor. În prezent, societăţile feroviare se află într-o situaţie financiară critică – nu îşi mai pot asigura plata salariilor angajaţilor care muncesc neîntrerupt pentru menţinerea siguranţei circulaţiei trenurilor. Totodată, nu pot achita facturile către furnizori, reparatori de material rulant şi prestatori de servicii, acumulând datorii de peste un miliard de lei. Această stare de fapt a adus întreg sistemul în pragul colapsului, cu riscul iminent al blocării activităţii şi al intrării în insolvenţă a unor companii feroviare (a se vedea cazul CFR Marfă)”, se mai arată în scrisoarea citată.

În final, ei au reiterat că, potrivit legislației în vigoare – Legea nr. 202/2016 și Regulamentul European nr. 1370, precum și Hotărârea de Guvern nr. 1453/2022 – statul are obligația de a asigura finanțarea dezvoltării infrastructurii feroviare și de a compensa tarifele de călătorie pentru serviciile publice de transport feroviar de călători. În aceste condiții, sindicaliștii au cerut convocarea unei întâlniri de urgență pentru adoptarea unor măsuri imediate care să permită redresarea sectorului și să prevină colapsul acestuia.