CFR: Circulația feroviară pe ruta Drobeta Turnu Severin–Caransebeș va fi închisă 5 ani, pentru a fi modernizată

Circulația feroviară pe ruta Drobeta Turnu Severin–Caransebeș va fi închisă între februarie 2027 și februarie 2032, după ce CFR SA a decis derularea unor ample lucrări de modernizare. Măsura, aplicată pe cei 111 kilometri ai tronsonului, este necesară pentru creșterea siguranței, interoperabilității și conectivității europene a infrastructurii feroviare.

Circulaţia feroviară pe ruta Drobeta Turnu Severin – Caransebeş va fi închisă în perioada februarie 2027 – februarie 2032 pentru lucrări de modernizare a infrastructurii, a anunţat, vineri, CFR SA.

Măsura vizează linia curentă Drobeta Turnu Severin – Caransebeş, linie simplă electrificată, şi are caracter tehnic, planificat. Închiderea totală a acestei secţiuni este necesară pentru executarea lucrărilor în condiţii de siguranţă, pe un traseu cu o complexitate ridicată din punct de vedere feroviar, tehnic şi geografic. Obiectivul de investiţii este declarat lucrare de utilitate publică şi de interes naţional.

Proiectul are relevanţă strategică pentru infrastructura feroviară din România şi pentru conectivitatea europeană, fiind inclus în reţeaua TEN-T şi parte a culoarului european de marfă RFC Rhine – Danube. Prin implementarea acestuia, linia feroviară va fi adusă la standarde europene de siguranţă, interoperabilitate şi performanţă.

Pe distanţa Drobeta Turnu Severin – Caransebeş sunt prevăzute lucrări aferente Loturilor 4, 5 şi 6 ale proiectului, pe o lungime totală de 111,415 km, potrivit companiei. Acestea includ modernizarea liniei de cale ferată, a instalaţiilor de electrificare, semnalizare şi telecomunicaţii, introducerea sistemului ERTMS nivel 2, modernizarea staţiilor, lucrări la sisteme de drenaj, terasamente, pasaje, viaducte şi adaptarea infrastructurii la cerinţele europene de interoperabilitate.

Proiectul prevede lucrări la 62 de poduri şi 259 de podeţe, precum şi intervenţii importante la tuneluri. Pe Lotul 4 vor fi reabilitate 7 tuneluri existente: Moşu, Baba, Vir, Vârciorova, Bahna, Alion şi Tufari. Pe Lotul 5 este prevăzută reabilitarea tunelului Rachitoberg, cu lungimea de 496 m, şi construirea tunelului Poarta I, galerie pentru linie dublă, cu lungimea de 1.279 m. Pe Lotul 6 vor fi reabilitate tunelurile Feneş şi Tâmpa şi vor fi construite tunelurile Poarta II şi Poarta III, ambele galerii pentru linie dublă.

CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare publice, îndeplineşte procedurile de alocare a capacităţilor de infrastructură într-o manieră echitabilă, transparentă şi nediscriminatorie, în limitele capacităţii disponibile şi potrivit solicitărilor transmise de operatorii de transport feroviar.

În acest sens, operatorii de transport feroviar de călători şi de marfă au fost notificaţi cu privire la închiderea planificată a liniei, pentru organizarea activităţii şi adaptarea solicitărilor de alocare.

Procedura are la bază legislaţia naţională aplicabilă, respectiv Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european şi Hotărârea Guvernului nr. 1.696/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară.

Totodată, informarea operatorilor a fost realizată cu respectarea cadrului european privind restricţiile temporare de capacitate, respectiv Decizia delegată (UE) 2017/2075 a Comisiei, prin care a fost înlocuită Anexa VII la Directiva 2012/34/UE. Acest cadru stabileşte principiile de informare, consultare şi coordonare aplicabile în situaţiile în care lucrările de infrastructură pot afecta capacitatea de circulaţie.

Pentru planul de mers 2026/2027, potrivit calendarului de alocare şi termenelor aplicabile, nu au fost alocate trase pe ruta Drobeta Turnu Severin – Caransebeş. De asemenea, în cadrul conferinţei FTE B desfăşurate la Ljubljana, Slovenia, în perioada 24 – 27 martie 2026, participanţii au fost informaţi cu privire la această închidere, iar trasele internaţionale solicitate prin FTE au fost protocolate pe ruta Simeria – Livezeni – Filiaşi.

Rutele alternative se stabilesc în condiţiile cadrului legal şi procedural aplicabil, respectiv numai pentru trasele deja alocate. Scopul notificării este de a permite operatorilor să îşi adapteze din timp planificarea, să formuleze solicitările de alocare pentru capacitatea de infrastructură rămasă disponibilă şi să asigure circulaţia trenurilor de călători şi de marfă în condiţii predictibile.

CFR SA subliniază că închiderea nu produce efecte imediate asupra circulaţiei trenurilor, ci face parte din procesul normal de pregătire a unei lucrări majore de infrastructură. Perioada avută în vedere pentru închiderea completă a circulaţiei este februarie 2027 – februarie 2032, interval necesar pentru execuţia lucrărilor.