Trenurile din România riscă să fie oprite. Sindicatele avertizează asupra unui blocaj financiar care afectează întregul sistem feroviar

Sectorul feroviar din România se confruntă cu probleme financiare care se propagă de la operatorii de transport de călători către administratorul infrastructurii. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane avertizează că finanțarea necesară din partea statului este blocată de aproape două luni, iar lipsa lichidităților începe să afecteze plata obligațiilor, întreținerea materialului rulant și exploatarea infrastructurii. În lipsa unei intervenții rapide, sindicaliștii susțin că suspendarea unor trenuri ar putea deveni o realitate.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a transmis luni, 17 august, un avertisment privind situația financiară din transportul feroviar.

Potrivit organizației sindicale, problemele nu mai pot fi privite separat, la nivelul CFR Călători, CFR S.A. sau al operatorilor privați. Lipsa resurselor financiare afectează simultan mai multe componente ale sistemului, iar dificultățile unei companii ajung să le amplifice pe cele ale celorlalte.

Sindicaliștii susțin că finanțarea necesară din partea statului este blocată de aproape două luni, fie prin întârzierea aprobării unor bugete, fie prin amânarea unor documente necesare funcționării și planificării sectorului.

„De aproape două luni, finanțarea necesară din partea statului este blocată, fie prin amânarea aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli, fie prin întârzierea aprobării unor documente programatice și de planificare, iar efectele se propagă deja în întregul sistem feroviar. Nu mai vorbim despre probleme izolate ale CFR S.A., CFR Călători sau ale operatorilor privați, ci despre un cerc vicios al subfinanțării.

Operatorii de transport feroviar de călători nu mai dispun de resursele necesare pentru acoperirea obligațiilor serviciului public: TUI, energie, combustibil, mentenanță, reparații și piese de schimb. La rândul său, CFR S.A. nu își încasează integral veniturile din utilizarea infrastructurii și se confruntă cu propriile dificultăți de finanțare.

Consecințele au început deja să apară. CFR S.A. a notificat operatorii asupra posibilității suspendării unor trenuri pentru neachitarea TUI, în condițiile în care aceștia reclamă lipsa resurselor necesare desfășurării serviciului public”, anunță sindicaliștii.

Una dintre cele mai grave consecințe semnalate este riscul ca anumite trenuri să fie suspendate din cauza neachitării tarifului de utilizare a infrastructurii, cunoscut drept TUI.

Operatorii feroviari achită acest tarif către CFR S.A. pentru utilizarea infrastructurii pe care circulă trenurile. În condițiile în care companiile de transport reclamă lipsa banilor necesari pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, plata TUI devine la rândul său o problemă.

CFR S.A. ajunge astfel să nu încaseze integral veniturile pe care ar trebui să le primească de la operatori, ceea ce pune presiune asupra propriilor cheltuieli.

Potrivit sindicatelor, situația nu mai este una ipotetică, administratorul infrastructurii notificând deja operatorii în legătură cu posibilitatea suspendării unor trenuri pentru neplata TUI.

Problemele reclamate de operatorii de transport nu se limitează la plata tarifului pentru infrastructură.

Potrivit comunicatului, lipsa resurselor afectează cheltuielile necesare desfășurării efective a serviciului public de transport feroviar. Pe lista obligațiilor se află energia, combustibilul, mentenanța, reparațiile și achiziția pieselor de schimb.

Aceste cheltuieli sunt indispensabile pentru menținerea trenurilor în circulație. Dacă resursele financiare nu sunt disponibile la timp, efectele pot apărea atât asupra materialului rulant, cât și asupra numărului de trenuri care pot fi operate.

În același timp, dificultățile operatorilor sunt transferate către CFR S.A. prin neplata integrală a obligațiilor pentru utilizarea infrastructurii.

Sindicatele descriu un „lanț periculos” care poate ajunge la oprirea trenurilor

Federația susține că s-a format un mecanism în care lipsa finanțării inițiale se transmite succesiv către toate componentele sistemului.

Operatorii nu primesc resursele de care au nevoie, nu își pot achita integral obligațiile către administratorul infrastructurii, iar CFR S.A. rămâne la rândul său fără o parte din veniturile necesare funcționării.

În cele din urmă, consecințele pot ajunge inclusiv la plata salariilor și la exploatarea infrastructurii.

„Practic, s-a creat un lanț periculos: finanțarea statului este blocată → operatorii nu își pot achita obligațiile → CFR S.A. nu își încasează veniturile → sunt afectate salariile și exploatarea infrastructurii → trenurile riscă să fie oprite”, a explicat Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

Sindicaliștii descriu astfel o problemă care se autoalimentează: lipsa banilor la un nivel al sistemului produce dificultăți financiare la următorul.

În acest context, Federația solicită deblocarea mecanismelor prin care administratorul infrastructurii feroviare trebuie să primească resursele financiare necesare.

Printre elementele invocate se numără Contractul de activitate și performanță și Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare.

Sindicaliștii consideră că întârzierile privind documentele de planificare și finanțare contribuie la actualul blocaj și cer rezolvarea rapidă a situației înainte ca efectele să devină mai dificil de gestionat.

Miza nu este numai situația financiară a CFR S.A., deoarece administratorul infrastructurii reprezintă o componentă esențială pentru funcționarea întregului transport feroviar, indiferent dacă trenurile sunt operate de compania de stat sau de transportatori privați.

Federația respinge și explicația potrivit căreia situația ar fi exclusiv rezultatul problemelor administrative sau de management ale uneia dintre companiile feroviare.

Argumentul sindicatelor este că dificultățile financiare apar simultan la operatorul național de transport de călători, la operatorii privați și la administratorul infrastructurii.

Într-un asemenea scenariu, susțin reprezentanții angajaților, trebuie analizat mecanismul general prin care este finanțat serviciul public feroviar.

Lipsa lichidităților la nivelul operatorilor influențează direct capacitatea acestora de a achita TUI, în timp ce veniturile mai mici ale CFR S.A. afectează resursele disponibile pentru infrastructură și celelalte obligații ale companiei.

Cea mai importantă consecință pentru călători ar putea fi reducerea circulației trenurilor.

Transportul feroviar de călători presupune costuri permanente, indiferent de situația financiară a operatorului. Trenurile au nevoie de energie sau combustibil, materialul rulant trebuie întreținut și reparat, infrastructura trebuie plătită, iar personalul trebuie remunerat.

Atunci când finanțarea nu acoperă aceste obligații, continuitatea serviciului poate fi pusă sub presiune.

Avertismentul sindicatelor este că actualele dificultăți nu mai pot fi amânate fără riscul unor efecte directe asupra circulației.